Παλμέιρας – Μποταφόγκο 1-0: Με γκολ στην παράταση κρίθηκε η πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Στο βραζιλιάνικο “εμφύλιο” του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Μποταφόγκο, η πρώτη πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 στην παράταση και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στη φάση των προημιτελικών.

Έχοντας αποφύγει ένα γκολ ως οφσάιντ, η Παλμέιρας ήταν τελικά αυτή που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 100ο λεπτό και τον έξτρα χρόνο της παράτασης, ρίχνοντας στο… καναβάτσο την Μποταφόγκο και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην κορυφαία 8άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Μετά το 0-0 στο αρχικό 90λεπτο του αγώνα, ο Παουλίνιο κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα στην παράταση, με ωραία προσωπική ενέργεια και ψύχραιμο πλασέ, για να κρίνει το ματς υπέρ της ομάδας του.

100′ GOAL!!

Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals!



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU