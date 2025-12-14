Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Νέο διπλό ψάχνει η Ένωση για να μείνει σε «τροχιά» κορυφής στη Super League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σήμερα (14/12/25, 17:30, Live από το Newsit.gr) τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για τη 14η αγωνιστική της Super League, αναζητώντας ένα ακόμη διπλό, λίγες ημέρες μετά την “άλωση” της Σαμψούντας στο Conference League.

Χωρίς πολλά περιθώρια ξεκούρασης από τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΑΕΚ καλείται να εμφανιστεί συγκεντρωμένη στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, για να πάρει μία νίκη που θα τη διατηρήσει στο κατόπι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στη βαθμολογία της Super League.

Η Ένωση δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών, με τους Ζίνι και Γκατσίνοβιτς να παραμένουν εκτός, αλλά ο Νίκολιτς είναι πιθανό να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του αφού ακολουθεί και νέο ματς με την Κραϊόβα στο Conference league.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός προέρχεται από νίκη στη Super League και ηττήθηκε δύσκολα από τον Ολυμπιακό στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι του, με αποτέλεσμα να υπάρχει αισιοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ.

Η προαναγγελία της Super League

Η περσινή νίκη του Παναιτωλικού επί της ΑΕΚ έσπασε ένα αήττητο σερί που είχαν οι Κιτρινόμαυροι στο Αγρίνιο, με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Μετά τις 24 Νοεμβρίου 2018, και τη νίκη του Παναιτωλικού με 2-1 (26’, 51’ Καμαρά – 76’ Σιμόες), η ΑΕΚ είχε τέσσερις διαδοχικές νίκες και τη μοναδική ισοπαλία που έχει σημειωθεί σε μεταξύ τους παιχνίδι στο Αγρίνιο, το 2-2 στις 18 Δεκεμβρίου 2024. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με τους Λιβάι Γκαρσία (2’) και Ελίασον (14’), και ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τους Ζοάο Πέδρο (37’) και Φράνκο Μπαλτασάρα (65’).

Στα επτά από τα δεκατρία παιχνίδια έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, ενώ υπάρχουν τέσσερις νίκες της ΑΕΚ χωρίς να δεχθεί γκολ και δύο του Παναιτωλικού.

Η ΑΕΚ τη σεζόν 2017-18 σημείωσε την ευρύτερη νίκη της στο Αγρίνιο, με σκορ 4-1. Οι Μπακασέτας (6’), Χριστοδουλόπουλος (36’), Αραούχο (44’), Λόπες (61’) σκόραραν για τους Κιτρινόμαυρους, ενώ ο Μοράρ στο 68ο λεπτό μείωσε για τους γηπεδούχους.

Η πρώτη συνάντηση της ιστορίας τους έγινε στο Αγρίνιο στις 4 Ιανουαρίου 1976, στην παρθενική χρονιά του Παναιτωλικού στην Α’ Εθνική, και η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1. Ο Αλεξιάδης ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ της ομάδας του Αγρινίου, ενώ για την ΑΕΚ σκόραραν οι Δέδες (5’), Νικολάου (13’) και Παπαϊωάννου (43’).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ

13 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ

8 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

ΓΚΟΛ: 13-25