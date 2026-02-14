Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1: Δεύτερη σερί εντυπωσιακή νίκη για τους Αγρινιώτες, στην προτελευταία θέση οι Αρκάδες

Ο αναγεννημένος Παναιτωλικός έδωσε συνέχεια στην ανοδική του πορεία, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 3-1 στο Αγρίνιο για την 21η αγωνιστική της Super League.

Με φοβερά γκολ η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου πανηγύρισε τη δεύτερη σερί νίκη της στη Super League και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Αντίθετη πορεία με τον Παναιτωλικό ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό σ’ ένα κρίσιμο αγώνα και παρέμεινε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το σκορ για τους Αγρινιώτες άνοιξε στο 19’ ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής, με τους Αρκάδες να απαντούν στο 44’ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαρτόλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναιτωλικός έκανε το 2-1 στο 64′ με τον Μπάτζι, ενώ ο Άλεξιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 81′.

Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (21/02, 17:00), ενώ για τον Αστέρα το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο (21/02, 17:00).

Ο αγώνας

Οι Αρκάδες ξεκίνησαν φουριόζοι, χάνοντας διπλή ευκαιρία με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ο Γεβγένι Κουτσερένκο απέκρουσε δύσκολα τη σέντρα-σουτ του Στεφάν Μίτροβιτς, με το σουτ του Κέλβιν Κετού στην επαναφορά να καταλήγει στην αγκαλιά του Ουκρανού τερματοφύλακα.

Στο 8’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου, αλλά η κεφαλιά του Νικολάς Τζοακίνι δεν ήταν δυνατή για να απειλήσει τον Κουτσερένκο.

Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν σιγά-σιγά και στο 19’ άνοιξαν το σκορ, στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία τους. Σε κερδισμένο κόρνερ, ο Ματσάν άλλαξε την μπάλα με τον Ντάνι Λομπάτο, ο Ρουμάνος πήρε ξανά, ξεπέρασε την αντίσταση του Μπαρτόλο, προχώρησε και με υπέροχο δεξί φαλτσαριστό σουτ έκανε το 1-0.

Το παιχνίδι έγινε αρκετά ανοιχτό, με τις δυο ομάδες να δημιουργούν προϋποθέσεις, όχι όμως και καθαρές ευκαιρίες για γκολ.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, έπειτα από φάση διαρκείας, οι Αρκάδες ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Λομπάτο πάνω στον Κετού. Ο Άγγελος Ευαγγέλου έπειτα από τρία λεπτά πήγε για on field review καθώς τον κάλεσαν από το VAR (Αναστάσιος Παπαπέτρου, Κωνσταντίνος Πουλικίδης).

Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Μπαρτόλο να ευστοχεί στην εσχάτη των ποινών για το 1-1, σε καίριο χρονικό σημείο.

Οι δυο ομάδες μπήκαν πολύ πιο προσεκτικά στο δεύτερο ημίχρονο. Χρειάστηκε να συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού για να… συμβεί κάτι καλό. Ο Μπάτζι προειδοποίησε στο 61’, σουτάροντας δυνατά, διαγώνια μα και άστοχα, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή.

Τρία λεπτά μετά, ο Ματσάν άνοιξε στον Φάρλεϊ Ρόσα, αυτός γέμισε στη μεγάλη περιοχή κι από κοντά με προβολή ο Σενεγαλέζος φορ πέτυχε το 2-1.

Ο Μίλαν Ράσταβατς προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ωστόσο τα «καναρίνια» ήταν εκείνα που έφτασαν στην επίτευξη ενός ακόμη τέρματος, «καθαρίζοντας» το ματς.

Ο Λάμπρος Σμυρλής έκανε εντυπωσιακή ενέργεια από τα αριστερά, έστρωσε στον Ανδρέα Μπουχαλάκη που σούταρε πάνω στον Πέπε Καστάνιο, η μπάλα πήρε ύψος και ο Άλεξιτς με μονοκόμματο βολέ, πριν αυτή σκάσει στο έδαφος, νίκησε τον Νίκο Παπαδόπουλο για το 3-1.

Ο Κουτσερένκο μπλόκαρε, στις καθυστερήσεις την κεφαλιά του πεσμένου Φεντερίκο Μακέντα, με τον Παναιτωλικό να κρατάει το «τρίποντο» και να ανεβαίνει στην 9η θέση με 21 βαθμούς, κερδίζοντας για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια (10/1/16) τους Αρκάδες.

Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη νίκη επί του Βόλου, έμεινε στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς και ίσως δει τις ομάδες που προπορεύονται (Κηφισιά και ΑΕΛ με 19) να αυξάνουν κι άλλο τη διαφορά στη μάχη της παραμονής.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς (58’ Μλάντεν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε (85’ Αποστολόπουλος), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν, Λομπάτο (70’ Άλεξιτς), Ρόσα (71’ Σμυρλής), Μπάτζι (85’ Γκαρσία).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Καστάνιο, Σιλά, Δεληγιαννίδης (71’ Άλχο), Τσίκο (71’ Γκονζάλες), Μουνιόθ, Μπαρτόλο (82’ Οκό), Κετού, Μίτροβιτς (62’ Καλτσάς), Τζοακίνι (62’ Μακέντα).