Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Νικηφόρο πέρασμα από το Αγρίνιο για τους Περιστεριώτες

Ο Ατρόμητος κέρδισε 2-0 τον Ατρόμητο στην 1η αγωνιστική της Super League
Οι παίκτες του Ατρομήτου πανηγυρίζουν
Οι παίκτες του Ατρομήτου πανηγυρίζουν / EUROKINISSI

Ο Ατρόμητος κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό χάρη στα γκολ των Παλμεζάνο και Γιουμπιτάνα, με την αθηναϊκή ομάδα να ξεκινάει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Super League.

Ο Ατρόμητος πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και κατάφερε να πάρει το τρίποντο κόντρα στον Παναιτωλικό, με τον Λεωνίδα Βόκολο να κάνει ιδανικό ντεμπούτο στον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Ο Παλμεζάνο έκανε το 1-0 στο 41ο λεπτό, ενώ το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 81΄με τον Γιουμπιτάνα να σκοράρει. Οι Αγρινιώτες είχαν τις ευκαιρίες τους στο παιχνίδι να βάλουν γκολ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος να επιστρέφει στην Αθήνα έχοντας πάρει ένα σημαντικό τρίποντο στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (61′ Μάταν), Κόγιτς, Ράδος (46′ Μίχαλακ), Λουΐς (84′ Κοντούρης), Εστεμπάν (72′ Μπελεβώνης), Μανρίκε, Αγκίρε (61′ Άλεξιτς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Οζέγκοβιτς (79′ Φαν Βέερτ), Μίχορλ (79′ Μουντές), Παλμεζάνο (62′ Τσιγγάρας), Κίνι, Ουεντραόγκο, Ούρονεν, Μπάκου, Μανσούρ, Τζοβάρας (69′ Γιουμπιτάνα).

