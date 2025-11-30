Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Νίκη για τους «ερυθρόλευκους στο Αγρίνιο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Super League και θα παραμείνει για ακόμα μία αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί με κεφαλιά.
19:03 | 30.11.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
19:03 | 30.11.2025
18:56 | 30.11.2025
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο
18:54 | 30.11.2025
90+2
Ακόμα δύο λεπτά μέχρι το φινάλε
18:53 | 30.11.2025
Το γκολ του Ολυμπιακού
18:52 | 30.11.2025
89'
Διπλή χαμένη ευκαιρία από τον Γιαζίτσι
Ο Τσάβες είπε για δύο φορές όχι στον Τούρκο επιθετικό του Ολυμπιακού, διορθώνοντας το λάθος της άμυνάς του
18:48 | 30.11.2025
86'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναιτωλικό
Ο Λούις σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα είχε αντίθετα φάλτσα και δεν απείλησε τον Τζολάκη
18:36 | 30.11.2025
84'
Ο Μπρούνο έκανε ωραίο σουτ από μακριά με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι
18:35 | 30.11.2025
Η επέμβαση του Τζολάκη στη φάση του Παναιτωλικού
18:24 | 30.11.2025
70'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί
Ο Μαροκινός με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες
18:22 | 30.11.2025
60'
Ροντινέι, Γιαζίτσι και Μουζακίτης, αντικατέστησαν Κοστίνια, Νασιμέντο και Στρεφέτσα
Προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδα του ο Μεντιλίμπαρ.
18:18 | 30.11.2025
59'
Ο ρυθμός του αγώνα δεν έχει αλλάξει, όπως και η εικόνα του
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να βρει χώρους και ψάχνει μόνο με σέντρες και μακρινά σουτ.
18:13 | 30.11.2025
55'
Ακόμα μία άστοχη κεφαλιά από τον Ολυμπιακό
Ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Τσάβες
18:11 | 30.11.2025
49'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους
Ο Τζολάκης έκανε τρομερή επέμβαση σε σουτ του Άλεξιτς μέσα από τη μικρή περιοχή
18:10 | 30.11.2025
Μία πτώση του Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή του Παναιτωλικού λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου
18:08 | 30.11.2025
Ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου
18:08 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
17:50 | 30.11.2025
Το άστοχο σουτ του Ζέλσον Μάρτινς
17:50 | 30.11.2025
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
17:49 | 30.11.2025
45+1
Ο Καλογερόπουλος θα αντικαταστήσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού
17:46 | 30.11.2025
45'
Στο έδαφος ο Ρέτσος. Έκανε κίνηση για αλλαγή
Έπιασε τον προσαγωγό του σε ανύποπτη φάση.
17:43 | 30.11.2025
42'
Ο Ρέτσος απείλησε με κεφαλιά μετά από κόρνερν με τον Τσάβες να μπλοκάρει την μπάλα
17:38 | 30.11.2025
Οι Πειραιώτες δεν βρίσκουν χώρους και προσπαθούν με μακρινά σουτ να βρουν το γκολ στο Αγρίνιο, όμως όλα όσα έχουν επιχειρήσει έχουν περάσει μακριά από την εστία.
17:36 | 30.11.2025
33'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ
Ο Ουκρανός σηκώθηκε ψηλά μετά τη σέντρα του Μαρτίνς, όμως η κεφαλιά του ήταν κακή και έστειλε την μπάλα πολύ μακριά από την εστία.
17:34 | 30.11.2025
32'
Ο Νασιμέντο έκανε σουτ από τα 25 μέτρα, όμως και αυτό πέρασε πάνω από την εστία του Τσάβες
17:30 | 30.11.2025
Το κορεό των φιλάθλων στο Αγρίνιο
17:25 | 30.11.2025
26'
Ο Στρεφέτσα δοκίμασε το αριστερό του από μακριά, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ
17:25 | 30.11.2025
22'
Ο Πιρόλα και ο Καλογερόπουλος σηκώθηκαν για προθέρμανση, καθώς ο Ρέτσος δεν πατάει καλά
17:17 | 30.11.2025
21'
Κακός ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά
Οι Πειραιώτες δεν έχουν βρει πολλές ευκαιρίες να διασπάσουν την άμυνα των γηπεδούχων.
17:16 | 30.11.2025
13'
Ο Ρέτσος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όμως είπε ότι είναι καλά στον πάγκο των Πειραιωτών
17:12 | 30.11.2025
12'
Ο Κοστίνια απείλησε με κεφαλιά
Ο Ολυμπιακός μετά από κόρνερ είχε την ευκαιρία για γκολ, όμως η κεφαλιά του Πορτογάλου ήταν αδύναμη και πάνω στον Τσάβες.
17:09 | 30.11.2025
7'
Πρώτη απειλή για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ
Ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα και ο Ουκρανός πετάχτηκε, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ.
17:05 | 30.11.2025
5'
Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα έξω από την περιοχή του Παναιτωλικού στα πρώτα λεπτά ψάχνοντας χώρο για να απειλήσει
17:02 | 30.11.2025
Σέντρα στο παιχνίδι
17:02 | 30.11.2025
Όμορφο κορεό από τους φίλους του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση
17:00 | 30.11.2025
Διαιτητής του αγώνα ο Τσακαλίδης και στο VAR είναι ο Ευαγγέλου
16:49 | 30.11.2025
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο με μία μικρή καθυστέρηση
16:49 | 30.11.2025
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι Μπότης, Κουρακλής, Ροντινέι, Ορτέγκα, Βέζο, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Πιρόλα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζιτσί.
16:49 | 30.11.2025
Στον πάγκο του Παναιτωλικού είναι οι Παρδαλός, Ζίφκοβιτς, Μάνος, Μπελεβώνης, Άλεξιτς, Τσούρα, Αγαπάκης, Νικολάου και Λούις.
Οι Πειραιώτες δεν έχουν στην αποστολή τους Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι και Μπιανκόν και ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει αρκετές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα. Ο Πιρόλα μπορεί να βρίσκεται στην αποστολή, όχι όμως και στη βασική ενδεκάδα, μετά τον τραυματισμό του με τη Ρεάλ.
16:37 | 30.11.2025
Ο Παναιτωλικός προέρχεται από δύο θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Αστέρα και ΑΕΛ Novibet και θέλει κόντρα στον Ολυμπιακό να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από την αναμέτρηση.
16:37 | 30.11.2025
Ο Ολυμπιακός καλείται να φύγει με τη νίκη από το Αγρίνιο αν θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι διώκτες του έχουν δύσκολα παιχνίδια (ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδειακό και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν μεταξύ τους) και με νίκη οι Πειραιώτες μπορούν να αυξήσουν τη διαφορά.
16:37 | 30.11.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Ολυμπαικός για την 12η αγωνιστική της Super League.