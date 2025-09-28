Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός live για την 5η αγωνιστική στη Super League

Λίγα 24ωρα μετά το σπουδαίο του «διπλό» στη Βέρνη, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ρυθμούς Super League, έχοντας δύσκολο έργο στην έδρα του Παναιτωλικού. Πρώτη νίκη ψάχνουν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα – Από ισοπαλία στην Τούμπα έρχονται οι γηπεδούχοι.