Αθλητικά

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός live για την 5η αγωνιστική στη Super League

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα
ΦΩΤΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
5η αγωνιστική
ΦΩΤΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Λίγα 24ωρα μετά το σπουδαίο του «διπλό» στη Βέρνη, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ρυθμούς Super League, έχοντας δύσκολο έργο στην έδρα του Παναιτωλικού. Πρώτη νίκη ψάχνουν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα – Από ισοπαλία στην Τούμπα έρχονται οι γηπεδούχοι.

20:47 | 28.09.2025

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιωπής, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

20:47 | 28.09.2025

Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος

Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής

4ος διαιτητής: Κουκούλας Παναγιώτης

VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου

20:45 | 28.09.2025

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Ενκολολό, Αγκίρε

20:45 | 28.09.2025

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς

20:45 | 28.09.2025

Σε σχέση με την ενδεκάδα στο ευρωπαϊκό ματς ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε έξι αλλαγές, με τους Λαφόν, Ίνγκασον, Μπακασέτα, Τετέ και Σβιντέρσκι να διατηρούν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα των “πρασίνων”

20:45 | 28.09.2025

Πλέον καλείται να κάνει restart και στην Ελλάδα, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα

20:44 | 28.09.2025

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League επικρατώντας με 4-1 εκτός έδρας της Γιουνγκ Μπόις

20:44 | 28.09.2025

Είναι το τελευταίο ματς τη ημέρας, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το Ατρόμητος - ΑΕΛ

20:44 | 28.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Super League

20:44 | 28.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 74-30: Με απίθανη Χριστινάκη η κατάκτηση του πρώτου Super Cup Γυναικών στην ιστορία της ομάδας
“Σόου” από Ελεάννα Χριστινάκη για το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένα 24ωρο μετά την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo