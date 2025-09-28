Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός live για την 5η αγωνιστική στη Super League

Λίγα 24ωρα μετά το σπουδαίο του «διπλό» στη Βέρνη, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ρυθμούς Super League, έχοντας δύσκολο έργο στην έδρα του Παναιτωλικού. Πρώτη νίκη ψάχνουν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα – Από ισοπαλία στην Τούμπα έρχονται οι γηπεδούχοι.
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιωπής, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.
Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος
Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής
4ος διαιτητής: Κουκούλας Παναγιώτης
VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Ενκολολό, Αγκίρε
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς
Σε σχέση με την ενδεκάδα στο ευρωπαϊκό ματς ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε έξι αλλαγές, με τους Λαφόν, Ίνγκασον, Μπακασέτα, Τετέ και Σβιντέρσκι να διατηρούν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα των “πρασίνων”
Πλέον καλείται να κάνει restart και στην Ελλάδα, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League επικρατώντας με 4-1 εκτός έδρας της Γιουνγκ Μπόις
Είναι το τελευταίο ματς τη ημέρας, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το Ατρόμητος - ΑΕΛ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Super League
