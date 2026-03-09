Παναιτωλικός: Το φαντασμαγορικό σόου με drones και πυροτεχνήματα για τα 100 χρόνια ζωής της ομάδας

Ο Παναιτωλικός γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 100ά γενέθλια απ’ την ίδρυσή του, παίρνοντας μία πολύτιμη νίκη επί της Κηφισιάς (2-1), στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της Super League και πήρε μεγάλη βαθμολογική «ανάσα» ξεφεύγοντας 8 βαθμούς απ’ τη 15η θέση.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, ο Παναιτωλικός επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο σερί ήττες χάρις στα γκολ των Φάρλεϊ Ρόσα (34’) και Ματσάν (45’+1’), που ανέτρεψαν το προβάδισμα που είχε πάρει η Κηφισιά απ’ το 20ό λεπτό με το τέρμα του Πόμπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με μια φαντασμαγορική τελετή με drones, τα οποία φώτισαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο, σχηματίζοντας εντυπωσιακές εικόνες και σύμβολα που σχετίζονται με την ιστορία του Τίτορμου.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα φαντασμαγορικό σόου από πυροτεχνήματα.