Παναιτωλικός – Βόλος 1-2: Διπλό και πρώτη νίκη για τους Θεσσαλούς στη φετινή Super League

Μετά από δύο ήττες στο ξεκίνημα της Super League, ο Βόλος έσπασε το… ρόδι στην τρίτη αγωνιστική της φετινής σεζόν, παίρνοντας μία μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα του Παναιτωλικού με 2-1.

Ο Βόλος ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση και βρέθηκε να προηγείται με δύο γκολ διαφορά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 20λεπτο του αγώνα και παρότι δέχθηκε στη συνέχεια νωρίς την ισοφάριση από τον Παναιτωλικό, κατάφερε να “κρατήσει” τη νίκη και τους πρώτους του βαθμούς στη φετινή Super League.

Ο Τζόκα στο 11′ πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν για το Βόλο, με τελείωμα από κοντά μετά από ασίστ του Φορτούνα, ενώ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χάμουλιτς με προβολή σε αντεπίθεση των Θεσσαλών, μεγάλωσε το… σοκ για τους γηπεδούχους.

Οι Αγρινιώτες μείωσαν στο 30′ μετά από δική τους κόντρα επίθεση, με ωραία ενέργεια και τελείωμα του Μίχαλακ, αλλά παρά τις ευκαιρίες τους στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφεραν να αποφύγουν τη δεύτερη εντός έδρας ήττα τους, μετά τη δική τους πρώτη νίκη στην έδρα του Άρη. Βόλος και Παναιτωλικός έχουν έτσι, πλέον, από τρεις βαθμούς έκαστος στη βαθμολογία της Super League.

Οι συνθέσεις στο Παναιτωλικός – Βόλος

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68′ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42′ Ενκολολό), Κόγιτς, Λουίς (46′ Μάτσαν), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μανρίκε, Αγκίρε (68′ Άλεξιτς)

Βόλος (Χ. Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (52′ Μύγας), Μαρτίνες, Κόμπα, Τζόκα (84′ Μπουζούκης), Χουάνπι (84′ Θαρθάνα), Λάμπρου (73′ Ασεχνούν), Χάμουλιτς (73′ Μακνί)