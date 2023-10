Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν οι θέσεις της πτήσης τσάρτερ για το Βερολίνο ενόψει του αγώνα με την Άλμπα για την Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Άλμπα Βερολίνου στις 10 Νοέμβριου (21:00) για την Euroleague και όπως φαίνεται θα έχει μαζί του αρκετούς οπαδούς.

Οι φίλοι του τριφυλλιού εξάντλησαν τις θέσεις της πτήσης για Βερολίνο, όπως έκαναν και για την πτήση στη Βαρκελώνη.

Berlin: SOLD OUT ✅✈️



Another destination… is turning green! ☘️



Thank you! 🙏💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/w7I6ad4e9g