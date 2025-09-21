Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers 106-89: Κατοστάρα για τους πράσινους με τρομερό Κέντρικ Ναν και καταλυτικό Νίκο Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 106-89 σκορ της Adelaide 36ers και πήραν και δεύτερη νίκη στην Αυστραλία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Κορυφαίος για τους πράσινους ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα και βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 11 πόντους, όμως στο δεύτερο ημίχρονο το «τριφύλλι» έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ και ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ, με σημαντικά τρίποντα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Κέντρικ Ναν ήταν η σταθερά του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ καταλυτικός ήταν και ο Τζέριαν Γκραντ, που είχε 11 πόντους και 10 ασίστ. Double – Double έκανε και ο Χολμς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ στο ντεμπούτο του με το «τριφύλλι».

Ο αγώνας

Στο πρώτο μέρος, οι Αυστραλοί ήταν καλύτεροι και πιο εύστοχοι από τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι είχαν κάποια ξεσπάσματα του Ναν και του Χολμς τα οποία τους κράτησαν κοντά στη διαφορά. Οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 39-47.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πιο έτοιμος και ανέτρεψε της εις βάρος του διαφορά και μάλιστα, στο τέλος της περιόδου βρέθηκε να έχει διαφορά 5 πόντων υπέρ του, μετά από απανωτά τρίποντα του Ρογκαβόπουλου. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε καταιγιστικά και στην τέταρτη περίοδο και επικράτησε με 106-89 σε ένα πολύ όμορφο και πλούσιο σε θέαμα παιχνίδι.

Ο Κώστας Σλούκας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και σε 10 περίπου λεπτά συμμετοχής είχε 4 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες.

Παναθηναϊκός: Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 11 (1 τρίποντο, 10 ασίστ), Ναν 26 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 19 (2), Γιούρτσεβεν 6 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 4 (1), Χολμς 14 (9 ριμπάουντ), Σλούκας (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 9 (2), Μήτογλου 12 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

Adelaide 36ers: Κάμερον 5 (1), Χάμφρις 12, Κότον 24 (3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Βασίλιεβιτς 22 (6/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τσίταμ 11 (1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κένιον 2, Γουάιτ 2, Μπλέιζενμπεργκ 7, Χάρις, Ράσμουσεν

Τα στατιστικά του Παναθηναϊκού: 22/43 δίποντα, 15/29 τρίποντα, 17/24 βολές, 42 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 11 επιθετικά), 26 ασίστ, 7 λάθη, 7 κλεψίματα.

Τα στατιστικά των Adelaide 36ερς: 22/40 δίποντα, 11/27 τρίποντα, 10/18 βολές, 32 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 6 επιθετικά), 23 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα δεκάλεπτα 17-19, 39-47, 73-68, 106-89