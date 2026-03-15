Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: Σαρωτική επιστροφή στις νίκες με σόου Κέντρικ Ναν

Επιστροφή στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό μετά από δύο αγωνιστικές. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε εντός έδρας την ΑΕΚ με 103-78 για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League και “κλείδωσε” ουσιαστικά τη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας στο 16-4.

Στο 14-5 υποχώρησε η ΑΕΚ, η οποία ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος υποτάχθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εντυπωσιακός, σημειώνοντας 28 πόντους, ενώ το ακολούθησε σε απόδοση ο Φαρίντ με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Αμερικανός σέντερ έπαιξε και για τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος ήταν εκτός κλίματος αγώνα και δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο μέρος.

Πρώτοι σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ και ο Πετσάρσκι με 14 πόντους, ενώ ο Γκρέι είχε 12 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε και πάλι με την εμφάνισή του στο ξεκίνημα του αγώνα, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 17 πόντους (20-37) στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα να αποδοκιμαστεί από τους φιλάθλους του, την ώρα που οι παίκτες του τριφυλλιού τα… άκουσαν και από τον Εργκίν Αταμάν.

Με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει μπροστά, οι πράσινοι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι πριν το φινάλε του ημιχρόνου (55-52), ενώ “καθάρισαν” την υπόθεση νίκη στο τρίτο δεκάλεπτο, ξεφεύγοντας με διψήφιες διαφορές.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις 11 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 6 (1), Γκραντ 10 (2), Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (2/5 τρίποντα), Όσμαν 8 (4 ριμπάουντ), Σλούκας 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Ναν 28 (8/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 8 (5 ριμπάουντ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 12 (1/1 δίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο), Φίζελ 5 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 11 (0/3 τρίποντα), Μπάρτλεϊ 14 (3/7 τρίποντα, 3 λάθη), Χαραλαμπίδης 6 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σκορδιλης, Κατσίβελης 6 (0/4 τρίποντα), Φλιώνης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετσάρσκι 14 (1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας, Νάναλι 7 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 21/32 δίποντα, 12/34 τρίποντα, 25/25 βολές, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 15 ασίστ, 6 λάθη, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 22/43 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 10/14 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 15 ασίστ, 11 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ.