Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Σπουδαίο διπλό για την Ένωση με χατ-τρικ του Γιόβιτς, μετά από «τρελό» ντέρμπι στη Λεωφόρο

Μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό και πανηγύρισε ένα φοβερό διπλό στη 12η αγωνιστική της Super League, πλησιάζοντας τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Σε μία αναμέτρηση με τρία πέναλτι και δύο κόκκινες κάρτες, η ΑΕΚ λίγο έλειψε να χάσει τη νίκη στο φινάλε, αλλά ο Λούκα Γιόβιτς με το τρίτο προσωπικό του γκολ στις καθυστερήσεις, της χάρισε το “τρίποντο” κόντρα στον Παναθηναϊκό και της επέτρεψε να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή της Super League.

Η Ένωση προηγήθηκε από νωρίς με κεφαλιά του Σέρβου επιθετικού και βρήκε δεύτερο γκολ με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος παίκτης, αφού προηγήθηκε μία άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σφιντέρσκι για τους “πράσινους”.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν και με παίκτη λιγότερο από το 65′, μετά την αποβολή του Τουμπά με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά μείωσαν με τον Τετέ (71′) και ισοφάρισαν με τον Τζούρισιτς στο 90′, ενώ είχε μείνει με 10 παίκτες και η ΑΕΚ στο 85′ από αποβολή του Μάριν. Ένα λάθος στην άμυνα του “τριφυλλιού” όμως στις καθυστερήσεις, επέτρεψε στον Κοϊτά να κερδίσει δεύτερο πέναλτι για την ομάδα του και στον Γιόβιτς να κάνει χατ-τρικ, χαρίζοντας στον “δικέφαλο” τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ πήρε την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα του αγώνα και είχε την πρώτη καλή φάση στο ματς, με ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς που έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων στο 9ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός “απάντησε” με τον Ζαρουρί να βρίσκεται σε θέση βολής στην περιοχή στο 12′, αλλά το σουτ του Μαροκινού εξτρέμ σταμάτησε σε αντίπαλο και δεν “απείλησε” ουσιαστικά τον Στρακόσα.

Η ΑΕΚ κατάφερε έτσι να ανοίξει το σκορ στο 17′, με τον Γιόβιτς να σκοράρει με κεφαλιά μετά από ωραία κομπίνα των παικτών της Ένωσης σε εκτέλεση φάουλ, για να γίνει το 1-0 και να “παγώσει” η Λεωφόρος.

Οι “πράσινοι” προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και πήραν μέτρα στο γήπεδο, για να κερδίσουν και πέναλτι στο 24′, με τον Τετέ να πέφτει στην περιοχή από μαρκάρισμα του Πήλιου και τον διαιτητή να δίνει πέναλτι με τη βοήθεια και του VAR. Ο Σφιντέρσκι είχε όμως μία άσχημη εκτέλεση χαμηλά στο κέντρο της εστίας και ο Στρακόσα απέκρουσε με τα πόδια.

Μετά το χαμένο πέναλτι ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον Παναθηναϊκό να έχει μόνο μία άστοχη κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν ως καλή φάση στην εστία της ΑΕΚ, η οποία ευτύχησε όμως να βρει ένα δεύτερο γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Στο 45′ ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τουμπά και το εκτέλεσε ο ίδιος με προσπάθεια… αλά Πανένκα, για το 2-0 της Ένωσης στο ματς.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ είχε έτσι την ψυχολογία για να ελέγξει το ρυθμό της αναμέτρησης και δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να της δημιουργήσει “ρήγματα”, κερδίζοντας στο 64′ και την αποβολή του Τουμπά. Από λάθος στην άμυνα του “τριφυλλιού” από τον Πάλμερ-Μπράουν, ο Αλγερινός αμυντικός έκοψε με φάουλ τον Γκατσίνοβιτς και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε όμως να ξαναμπεί στο ματς, αφού στο 71′ ο Τετέ πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά, για να σκοράρει από κοντά και να μειώσει στο σκορ σε 2-1 για τους “πράσινους”.

Πέντε λεπτά αργότερα μάλιστα, οι γηπεδούχοι λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν στην ΑΕΚ, αφού από ωραίο γύρισμα του Κώτσιρα από δεξιά, ο Τσέριν έκανε αμαρκάριστος στην περιοχή, ένα πλασέ με τη μία, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Το γκολ ήρθε τελικά στο 90′ με ένα εξαιρετικό σουτ του Τζούρισιτς από τα όρια της περιοχής και ενώ η Ένωση είχε μείνει κι αυτή με 10 παίκτες πέντε λεπτά νωρίτερα από αποβολή του Μάριν με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε έτσι “φωτιά” στη Λεωφόρο, την οποία… έσβησαν όμως αμέσως μετά, οι Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι. Μία ασυνεννοησία των δυο παικτών του “τριφυλλιού”, επέτρεψε στον Κοϊτά να κερδίσει δεύτερο πέναλτι για την ομάδα του και στον Γιόβιτς να πετύχει χατ-τρικ, διαμορφώνοντας το 3-2 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ στο ντέρμπι της Λεωφόρου, με την ΑΕΚ να παίζει με τη… φωτιά, αλλά να φθάνει τελικά σε ένα σπουδαίο διπλό επί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Τσιριβέγια (86′ Ντέσερς), Σιώπης (75′ Κώτσιρας), Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας (62′ Τζούριτσιτς), Σβιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46′ Πενράις), Πινέδα, Μάνταλος (46′ λ. τρ. Μαρίν), Γκατσίνοβιτς (90+2′ Γκρούγιτς), Ζοάο Μάριο (81′ Περέιρα), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς.