Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ live για τα πλέι οφ της Super League

Σημαντικό ματς στη Λεωφόρο για την ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να κάνει νέο «βήμα» προς τον τίτλο
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Super League
Πλέι οφ - 3η αγωνιστική
Πρώτο ημίχρονο
Η κόκκινη κάρτα στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με την Ένωση να ψάχνει διπλό τίτλου και τους “πράσινους” να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο μίνι πρωτάθλημα.

21:40 | 03.05.2026
40'

Παρά λίγο λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Ζίνι δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί

21:39 | 03.05.2026
Μία καλή φάση για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι!
21:37 | 03.05.2026
39'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Από γύρισμα του Τετέι από δεξιά, ο Κυριακόπουλος έκανε το σουτ από αριστερά, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε

21:35 | 03.05.2026
Και η άστοχη εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά!
21:34 | 03.05.2026
Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα από την ΑΕΚ νωρίτερα!
21:23 | 03.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, με την αποβολή του Ερνάντεθ, κρατώντας την ΑΕΚ μακριά από την εστία του

21:22 | 03.05.2026
22'

Από το κόρνερ στη φάση του δοκαριού, ο Μουκουντί έχασε νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ, αστοχώντας από κοντά

21:21 | 03.05.2026
21'

Από την εκτέλεση του φάουλ και ένα δεύτερο σουτ του Κοϊτά, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού

21:21 | 03.05.2026
Δοκάρι για την ΑΕΚ!
21:18 | 03.05.2026
18'

Ο μπακ του Παναθηναϊκού έκανε τάκλιν στον Ζίνι πριν βγει αυτός σε θέση τετ-α-τετ στα όρια της περιοχής και ο διαιτητής έδειξε φάουλ και απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ερνάντεθ

21:17 | 03.05.2026
Κόκκινη κάρτα στον Ερνάντεθ του Παναθηναϊκού!
21:16 | 03.05.2026
17'
Ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέι μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα 

21:14 | 03.05.2026
16'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ

21:12 | 03.05.2026
12'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Περέιρα πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Λαφόν έπεσε και απέκρουσε, διατηρώντας το μηδέν για τον Παναθηναϊκό

21:12 | 03.05.2026

Συνεχίζει κανονικά στο ματς ο Ιταλός του Παναθηναϊκού

21:07 | 03.05.2026

Μικρή διακοπή για έναν τραυματισμό του Καλάμπρια του Παναθηναϊκού

21:04 | 03.05.2026

Διερευνητικό το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "μάχονται" για την κατοχή της μπάλας

21:03 | 03.05.2026

Παπαδόπουλος, Μπασινάς, αλλά και Τζίγκερ Βαρδινογιάννης με Φιλιππίδη στις εξέδρες της Λεωφόρου

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Άγγελο Φιλιππίδη (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:02 | 03.05.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:01 | 03.05.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:01 | 03.05.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:57 | 03.05.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:56 | 03.05.2026

Ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ από την Τουρκία είναι ο διαιτητής του αγώνα, με τον Ολλανδό Ρούπερτι στο VAR

20:54 | 03.05.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον

20:53 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα

20:51 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού


Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι

20:50 | 03.05.2026

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 2 νίκες τα πλέι οφ της Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μία ισοπαλία και μία ήττα μέχρι στιγμής

20:48 | 03.05.2026

Με τον ΠΑΟΚ να νικάει με 3-1 τον Ολυμπιακό στο άλλο ματς των πλέι οφ μάλιστα, η ΑΕΚ έχει χρυσή ευκαιρία να κάνει... άλμα τίτλου, με νίκη στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού 

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 τελικό: Οι Θεσσαλονικείς πήραν το ντέρμπι με τους Πειραιώτες
Ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση
20:46 | 03.05.2026

Η ΑΕΚ προηγείται στη βαθμολογία της Super League με 66 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στους 50 βαθμούς, όντας εκτός διεκδίκησης του τίτλου εδώ και καιρό

20:46 | 03.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

20:46 | 03.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
99
90
65
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo