Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο τραυματισμός της Στεφάτου «πάγωσε» το Κορωπί, ούρλιαζε από τον πόνο η αρχηγός της Ένωσης

Η αρχηγός της ΑΕΚ, Ελένη Στεφάτου, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και αποχώρησε με φορείο από το Κορωπί. Συμπαίκτριες και αντίπαλες «πάγωσαν» με την αντίδρασή της.

Η Ελένη Στεφάτου σε μία διεκδίκηση της μπάλας έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας, με το ιατρικό τιμ της ΑΕΚ να μπαίνει στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες και όλοι όσοι βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο έπιαναν τα κεφάλια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 χάρη στα γκολ της Μούγιου και της Κογγούλη και μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία της Women’s Football League. Οι ποδοσφαρίστριες της Ένωσης αφιέρωσαν στην άτυχη Ελένη Στεφάτου τη νίκη, η οποία θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.