Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα, μετά τις νίκες κόντρα σε Κηφισιά και Ολύμπιακό. Οι Θεσσαλοί προέρχονται από βαριά ήττα στην έδρα τους κόντρα στον Παναιτωλικό.
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet live για την 21η αγωνιστική της Super League
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Δημητριάδης, Μάτσας
Τέταρτος: Ματσούκας
VAR: Ευαγγέλου
ΑVAR: Πουλικίδης
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων βρίσκονται οι Βενετεκίδης, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ενγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουατάρα, Χατζηστραβός, Πασάς και Γκάρατε
Στον πάγκο των πρασίνων βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Κοντούρης, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.
Αναγνωστόπουλος, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Όλαφσαον, Μασόν, Ατανάσοφ, Ναόρ, Τούπτα, Σίστο, Σαγάλ
Λαφόν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι.
Η ΑΕΛ Novibet ψάχνει κάτι θετικό από την αναμέτρηση προκειμένου να ξεφύγει από τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στην 13η θέση και έχουν τρεις βαθμούς διαφορά
Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει τρίτη σερί νίκη στη διοργάνωση, μετά από αυτές κόντρα σε Κηφισιά (3-0) και Ολυμπιακό (0-1) για να μειώσει στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά του από το Λεβαδειακό
