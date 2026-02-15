Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet live για την 21η αγωνιστική της Super League

Τη νίκη ψάχνουν οι πράσινοι για να μειώσουν τη διαφορά από τον 4ο Λεβαδειακό
Ο Καλάμπρια
Ο Καλάμπρια μετη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα, μετά τις νίκες κόντρα σε Κηφισιά και Ολύμπιακό. Οι Θεσσαλοί προέρχονται από βαριά ήττα στην έδρα τους κόντρα στον Παναιτωλικό.

20:51 | 15.02.2026
Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Δημητριάδης, Μάτσας

Τέταρτος: Ματσούκας

VAR: Ευαγγέλου

ΑVAR: Πουλικίδης

 

20:51 | 15.02.2026

Στον πάγκο των φιλοξενούμενων βρίσκονται οι Βενετεκίδης, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ενγκόι, Πέρες, Μούργος, Ουατάρα, Χατζηστραβός, Πασάς και Γκάρατε

20:51 | 15.02.2026

Στον πάγκο των πρασίνων βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Κοντούρης, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.

20:49 | 15.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ Νovibet

Αναγνωστόπουλος, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Όλαφσαον, Μασόν, Ατανάσοφ, Ναόρ, Τούπτα, Σίστο, Σαγάλ

20:49 | 15.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σβιντέρσκι.

20:49 | 15.02.2026
Ξανά με τριάδα στην άμυνα θα παρατάξει το «τριφύλλι» ο Ράφα Μπενίτεθ
20:48 | 15.02.2026
Ντεμπούτο για το «τριφύλλι» θα κάνει ο Ερνάντεθ, καθώς θα αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας που είναι άρρωστος
20:47 | 15.02.2026

Η ΑΕΛ Novibet ψάχνει κάτι θετικό από την αναμέτρηση προκειμένου να ξεφύγει από τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στην 13η θέση και έχουν τρεις βαθμούς διαφορά

20:47 | 15.02.2026

Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει τρίτη σερί νίκη στη διοργάνωση, μετά από αυτές κόντρα σε Κηφισιά (3-0) και Ολυμπιακό (0-1) για να μειώσει στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά του από το Λεβαδειακό

20:47 | 15.02.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο
20:47 | 15.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
