Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet live για την 21η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα, μετά τις νίκες κόντρα σε Κηφισιά και Ολύμπιακό. Οι Θεσσαλοί προέρχονται από βαριά ήττα στην έδρα τους κόντρα στον Παναιτωλικό.