Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η δεύτερη ημέρα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία

Το πρόγραμμα της Euroleague άλλαξε το χρονοδιάγραμμα για Παναθηναϊκό και Παρτιζάν
Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό στάδιο
Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό στάδιο / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα διοργανώσει φέτος το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” μπροστά στους Έλληνες ομογενείς στην Αυστραλία, αλλά οι αγώνες μειώθηκαν στο πρόγραμμα εξαιτίας της Euroleague.

Η δεύτερη ημέρα του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Σίδνεϊ Κινγκς και Παρτίζαν – Adelaide 36ers ακυρώθηκε, καθώς η πρόωρη έναρξη της Euroleague, περιόρισε τα χρονικά δεδομένα για τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η εκδήλωση του Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ, ακυρώνεται για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό οφείλεται στην πρόωρη ημερομηνία έναρξης της σεζόν της Euroleague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση PGT την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι κάτοχοι εισιτηρίων ενθαρρύνονται να ελέγξουν το email που έχουν δηλώσει στο Ticketek για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία».

