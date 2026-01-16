Παναθηναϊκός: «Έπεσαν» οι υπογραφές για τον Σαντίνο Αντίνο – Οριστικό deal με τη Γοδόι Κρουζ

Θετικό φινάλε στο… σήριαλ για τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, αφού η Γοδόι Κρουζ υπέγραψε τελικά τη συμφωνία των δύο πλευρών και πλέον απομένει η άφιξη του Αργεντινού εξτρέμ στην Ελλάδα.

Μετά από διαπραγματεύσεις διαρκείας και πολλά… μπρος πίσω από την πλευρά της Γοδόι Κρουζ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος και αναμένεται άμεσα πια στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τελικά να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον ταλαντούχο Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος και αποτελεί μία επένδυση και για το μέλλον, αφού στα 20 του χρόνια, παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης.