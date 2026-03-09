Παναθηναϊκός: Ανεβάζει ρυθμούς ο Άμραμπατ στην Μπέτις, εκτός οι Ίσκο και Λο Σέλσο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο ΟΑΚΑ (12.03.2026, 19:45) για τη φάση των “16” του Europa League, με τους Ισπανούς να συνεχίζουν την προετοιμασία τους έχοντας προβλήματα.

Η Ρεάλ Μπέτις θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό δίχως τον Ίσκο, κάτι που δεδομένα δυσκολεύει αρκετά το έργο της ισπανικής ομάδας. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός απουσιάζει από τις 27 Νοεμβρίου από τα ματς της ομάδας της Ανδαλουσίας και θα χάσει και τα δυο ματς κόντρα στο “τριφύλλι”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός δράσης βρίσκεται και ο Λο Σέλσο. Ο Αργεντινός μέσος είναι στα “πιτς” από τις 22 Ιανουαρίου, με το τεχνικό επιτελείο της Μπέτις να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας τους.

Αντιθέτως, ο Άμπραμπατ έκανε ένα ακόμη βήμα στην αποθεραπεία του, συμμετέχοντας σε μέρος του προγράμματος της Δευτέρας (09.03.2026) με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος απουσιάζει από τις 19 Ιανουαρίου, φαίνεται να βρίσκεται σε πορεία επιστροφής, χωρίς προς το παρόν να έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην αποκατάστασή του. Παρόλα αυτά, δύσκολα θα συμμετέχει στην αποστολή των Ισπανών για το ματς του ΟΑΚΑ.