Παναθηναϊκός: Ανεβάζει ρυθμούς ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League και ξεκίνησε μίνι προετοιμασία για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο για τη Super League.

Ο Ρενάτο Σάντσες ανεβάζει ρυθμούς κι έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Πελίστρι και Κυριακόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι ήταν βασικοί απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν έκαναν αποθεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησαν ασκήσεις ένας εναντίον ενός, σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες, ατομικό έκανε ο Πελίστρι, ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος».