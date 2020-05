Ο Παναθηναϊκός περιμένει την απόφαση της Euroleague για τη συνέχιση ή μη της σεζόν, αλλά αυτή φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην πρόθεση του Ταϊρίς Ράις να σταματήσει την καριέρα του.

Ο Ράις αποκτήθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι και παρά την καλή του σεζόν με την ομάδα, είχε αποκαλύψει από νωρίς, ότι αυτή θα είναι και η τελευταία του στα παρκέ.

Μια συζήτησή του με τον Μάικ Τζέιμς στο twitter λοιπόν, έδειξε ότι ούτε ο κορονοϊός και η εξέλιξη της φετινής σεζόν, έχει αλλάξει την απόφασή του.

“Δεν είναι η ώρα να αποσυρθείς. Χρειαζόμαστε ακόμα μία σεζόν από σένα”, του έγραψε με αφορμή τα 33α γενέθλιά του ο Τζέιμς, αλλά ο Ράις απάντησε: «Αυτό δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά πραγματικά το εκτιμώ αδερφέ μου! Θα ζω μέσα από εσάς στο γήπεδο».

That ain’t looking too likely but I appreciate it brodie! I’m living through y’all on the court. https://t.co/xgDSzq4YU3