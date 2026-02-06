Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Αποφόρτιση για τον Τσέριν, επέστρεψε στο Κορωπί ο Τουμπά

Με πολλά προβλήματα η προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει Ολυμπιακού
Τουμπά και Τσέριν
Τουμπά, Τσέριν και Μπακασέτας σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Super League, περιμένοντας τους Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν να επιστρέψουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.

Ο Τουμπά ξεκίνησε γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο Τσέριν έμεινε εκτός για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποφόρτισης, με τον Παναθηναϊκό να μην υπολογίζει επίσης στους Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Σισοκό.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (08.02, 21:00) στο «Γ.Καραϊσκάκης»

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησε ο Τσέριν, ατομικό ο Κώτσιρας και γυμναστήριο ο Τουμπά. Θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Σισοκό.

