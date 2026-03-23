Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αποθέωση για τους παίκτες του Αταμάν στο Σεράγεβο

«Πόλος έλξης» έγιναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο
Ο Φαρίντ με τον Ναν κατά την αναχώρηση για το Σεράγεβο (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Σεράγεβο για το αυριανό (24/03/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι με την Dubai BC, στην 33η αγωνιστική της Euroleague και οι παίκτες του αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει “ξεσπιτώσει” την Dubai BC για τους αγώνες της Euroleague και έτσι το Σεράγεβο φιλοξενεί αγώνες της διοργάνωσης, με την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρωτεύουσα της Βοσνίας να μην περνάει απαρατήρητοι.

Οι παίκτες του “τριφυλλιού” δεν σταμάτησαν να υπογράφουν αυτόγραφα και η “πράσινη” ΚΑΕ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, με video από την άφιξη των παικτών του Αταμάν.

“Θερμή υποδοχή στο Σεράγεβο” έγραψαν στη λεζάντα οι “πράσινοι”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo