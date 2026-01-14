Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Ο Τάσος Μπακασέτας έστειλε το «τριφύλλι» στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Πρόκριση με “υπογραφή” Μπακασέτα και με τα… πέναλτι του Ρόουζ! Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Άρη μέσα στο ΟΑΚΑ, επικράτησε 3-0 με το χατ-τρικ του αρχηγού του και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τρώγοντας έρχεται η… όρεξη και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του προς τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφού ο Άρης δεν στάθηκε ικανός να του την ανακόψει. Ο Τάσος Μπακασέτας πήρε από το… χέρι το “τριφύλλι”, το έστειλε στα ημιτελικά του θεσμού και πλέον η ομάδα Ράφα Μπενίτεθ θα βρει μπροστά της τον ΠΑΟΚ -σε διπλά παιχνίδια- για μια θέση στον τελικό του θεσμού.

Παναθηναϊκός και Άρης προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να βρουν τα αδύναμα σημεία του αντιπάλου. Μόλις στο 5′ το “τριφύλλι” είχε την πρώτη φάση του παιχνιδιιού με τον Τετέι. Ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή του Άρη, έβαλε ωραία την πλάτη του, γύρισε όμως ο Άλβαρο τον πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ.

Οι δυο ομάδες συνέχισαν να παίζουν με επιθετικό τρόπο και πριν τη συμπλήρωση δεκαπέντε λεπτών αγώνα, είχαν από μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Στο 10′ -και από απίστευτο λάθος του Μπόκου και πάσα στη συνέχεια του Πέρεθ- ο Μόντσου αρχικά νικήθηκε από τον Λαφόν από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο ριμπάουντ έστειλε την μπάλα άουτ.

Δυο λεπτά μετά, ο Τετέι γύρισε στον Μπόκο στην περιοχή των “κίτρινων”, ο 18χρονος εξτρέμ δοκίμασε να στείλει την μπάλα στην εστία του Αθανασιάδη με “τακουνάκι”, όμως οι κόντρες δεν τον ευνόησαν με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Τελικά, το 1-0 ήρθε στο 16′ με τον Μπακασέτα να ανοίγει το σκορ. Ο Καλάμπρια έβγαλε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, ο Σβιντέρσκι δεν κατάφερε να κάνει επαφή με την μπάλα και αυτή στρώθηκε στον αρχηγό των “πρασίνων”, ο οποίος με έναν κεραυνό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Άρης έχασε σε ρυθμό στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να “πατάει” καλά να κυκλοφορεί την μπάλα και να έχει τους Τετέι και Παντελίδη να ξεχωρίζουν και να το “τραβάνε” επιθετικά. Από το 30′ και μετά όμως οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν… στροφές και έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 35′. Ο Μορόν κατέβασε υποδειγματικά τη σέντρα του Άλβαρο, πλάσαρε, όμως ο Λαφόν με τα ακροδάκτυλα κράτησε το προβάδισμα για το “τριφύλλι”.

Ο Άρης μπήκε δυνατά στην επανάληψη και στο 47′ είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Λαφόν απέκρουσε το κοντινό σουτ του Παναγίδη από πλάγια θέση και στη συνέχεια ο Καλάμπρια πήγε να διώξει την μπάλα, αυτή βρήκε στον Μόντσου, πήρε πορεία προς την εστία του Παναθηναϊκού, αλλά πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η συνέχεια όμως ανήκε στον Παναθηναϊκό και τον Τάσο Μπακασέτα. Το “τριφύλλι” κέρδισε δυο πέναλτι, αρχικά για μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Σφιντέρσκι και λίγο μετά στον Τουμπά (παράβαση που ο διαιτητής είδε μέσω onfield review) και ο αρχηγός του Παναθηναίκού εκτέλσε εύστοχα από τη βούλα (53′ και 65′) για το 3-0 των γηπεδούχων και το πρώτο του χατ-τρικ με την πράσινη φανέλα!

Με το ματς να έχει κριθεί, ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε τις αλλαγές, βγάζοντας από το ματς Τετέι, Παντελίδη και Μπακασέτα. Ο Παναθηναϊκός όμως συνέχισε να ελέγχει το ματς και στο 77′ είχε διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Από λάθος στην κυκλοφορία του Άρη, Σφιντέρσκι και Μπόκος είχαν τελικές, με τον Αθανασιάδη να λέει διπλό “όχι” στα σουτ τους.

Στο 90+2′ ο Ρενάτο Σάντσες μοίρασε στον Μπόκο, εκείνος γύρισε για τον Νεμπή (ντεμπούτο για τον νεαρό, που πέρασε στο ματς δυο λεπτά νωρίτερα), το σουτ του δεύτερου κόντραρε, ο Ρενάτο προσπάθησε στην επαναφορά, όμως το τελείωμά του κατέληξε κόρνερ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας (71′ Κυριόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (79′ Σάντσες), Μπόκος, Παντελίδης (71′ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (90′ Νεμπής), Τετέι (71′ Πάντοβιτς)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ (66′ Φαμπιάνο), Φαντιγκά, Ράτσιτς (66′ Γαλανόπουλος), Μόντσου, Παναγίδης, Πέρεθ (66′ Ντούντου), Γένσεν (75′ Μπουσαϊντ), Μορόν (87′ Δώνης)

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι, φαν Ντερ Εϊκ