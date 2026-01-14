Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι επιλογές του Μπενίτεθ και του Χιμένεθ για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ
Ίνγκασον εναντίον Μορόν (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ίνγκασον εναντίον Μορόν (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (14/01/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον Άρη για τη φάση των των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει επιλέξει δίδυμο Σφιντέρσκι και Τετέι στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Μπόκο να παίρνει φανέλα βασικού λόγο του κανονισμού για παίκτη από τις ακαδημίες στην ενδεκάδα. Αντίστοιχα για τον Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ θα ξεκινήσει τον Παναγίδη, επαναφέροντας στην κορυφή της επίθεσης τον Μορόν.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Μπόκος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Παντελίδης, Σφιντέρσκι και Τετέι

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φατινγκά, Φαμπιάνο, Πέδρο Αλβαρο, Ρόουζ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Μορόν, Πέρεθ, Γένσεν και Ντουντού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
115
115
112
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo