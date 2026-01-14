Παναθηναϊκός – Άρης: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (14/01/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον Άρη για τη φάση των των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει επιλέξει δίδυμο Σφιντέρσκι και Τετέι στην επίθεση του Παναθηναϊκού, με τον Μπόκο να παίρνει φανέλα βασικού λόγο του κανονισμού για παίκτη από τις ακαδημίες στην ενδεκάδα. Αντίστοιχα για τον Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ θα ξεκινήσει τον Παναγίδη, επαναφέροντας στην κορυφή της επίθεσης τον Μορόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Μπόκος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Παντελίδης, Σφιντέρσκι και Τετέι

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φατινγκά, Φαμπιάνο, Πέδρο Αλβαρο, Ρόουζ, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης, Μορόν, Πέρεθ, Γένσεν και Ντουντού.