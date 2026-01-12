Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης: Στο ΟΑΚΑ ο προημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι "πράσινοι" έστειλαν και το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, για το τυπικό μέρος της υπόθεσης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Στο ΟΑΚΑ θα παιχτεί τελικά το Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (12.01.2026).

Ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης και μετά από αυτοψία που στο “Απόστολος Νικολαϊδης”, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο ΟΑΚΑ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο νέος χλοοτάπητας έχει τοποθετηθεί σωστά, ωστόσο χρειάζεται λίγος επιπλέον χρόνος για να “δέσει” πλήρως και να φτάσει στο ιδανικό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας. Στη σχετική διαδικασία βρέθηκε και ο Ράφα Μπενίτεθ .

Έτσι, με το παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό να έχει ήδη διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, το ίδιο θα συμβεί και με την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, ώστε η Λεωφόρος να παραδοθεί απόλυτα έτοιμη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
89
78
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo