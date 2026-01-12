Παναθηναϊκός – Άρης: Στο ΟΑΚΑ ο προημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Στο ΟΑΚΑ θα παιχτεί τελικά το Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (12.01.2026).

Ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης και μετά από αυτοψία που στο “Απόστολος Νικολαϊδης”, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Άρη στο ΟΑΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο νέος χλοοτάπητας έχει τοποθετηθεί σωστά, ωστόσο χρειάζεται λίγος επιπλέον χρόνος για να “δέσει” πλήρως και να φτάσει στο ιδανικό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας. Στη σχετική διαδικασία βρέθηκε και ο Ράφα Μπενίτεθ .

Έτσι, με το παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό να έχει ήδη διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, το ίδιο θα συμβεί και με την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, ώστε η Λεωφόρος να παραδοθεί απόλυτα έτοιμη.