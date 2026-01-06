Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ήττα σοκ και νέα «σφαλιάρα» για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός έκανε… τραγικό δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε “βαριά” ήττα με 87-74 κόντρα την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Ναν εκτός αγώνα και τον Χολμς φορτωμένο με φάουλ μετά το καλό ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός “κόλλησε” στην επίθεση και με μόλις 31 πόντους μετά την ανάπαυλα, επέτρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο να κάνει… περίπατο στο γήπεδό του και να πανηγυρίσει μία μεγάλη νίκη στη Euroleague.

Αυτή ήταν μάλιστα η δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα για τον Παναθηναϊκό μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 12-8 στην κατάταξη της Euroleague, με τους Ιταλούς να ανεβαίνουν στο 10-10.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και με τον Χολμς να δίνει λύσεις σε άμυνα και επίθεση, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα του αγώνα. Ο Ναν ήταν παράλληλα “ζεστός” όπως πάντα και ο Φαρίντ ήρθε από τον πάγκο για να δώσει 5 γρήγορους πόντους στην ομάδα του και να την βάλει σε θέση οδηγού στο Telekom Center. Η άμυνα ήταν όμως το “κλειδί” για την ομάδα του Αταμάν, ώστε να φθάσει στο 20-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές σε διψήφια διαφορά, αλλά η Αρμάνι Μιλάνο αντέδρασε αμφότερες. Ο Χολμς συνέχισε να είναι ο κορυφαίος για τους “πράσινους” και έφθασε τους 12 πόντους, με τον Ναν, τον Χουάντσο και τον Σλούκα να βρίσκουν σουτ από μακριά, αλλά την ομάδα τους να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό στην επίθεση. Η άμυνα συνέχισε να κάνει τη διαφορά, αλλά ο Λεντέι με τον Μπρουκς έδωσαν λύσεις στους Ιταλούς και με ένα μπλακ άουτ των “πράσινων” στο φινάλε του δεκαλέπτου μετά το τρίτο φάουλ του Χολμς, “μάζεψαν” τη διαφορά στο 43-38 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αγνώριστος και η Αρμάνι Μιλάνο το εκμεταλλεύτηκε για να φέρει… τούμπα το ματς. Οι “πράσινοι” είχαν μόνο τον Χολμς σε καλή βραδιά, αλλά και “φορτωμένο” με φάουλ, γεγονός που οδήγησε σε ένα επί μέρους 23-15 από τους φιλοξενούμενους. Ο Ναν έμεινε χαμηλά στο σκορ και οι “πράσινοι” δεν βρήκαν άλλες λύσεις πλην κάποια σουτ του Χουάντσο, για να βρεθούν πίσω στο σκορ με 61-58 στο 30′, χάρη και σε ένα προσωπικό σόου του πρώην παίκτη τους, Λορέντζο Μπράουν.

14 points at his former home, Lorenzo Brown is hooping tonight! #EveryGameMatters pic.twitter.com/CxohxS8AiX — EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2026

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία περίοδο, αφού ο Σλούκας “πάλευε” μόνος του να φέρει… τούμπα το ματς, την ώρα που οι συμπαίκτες του έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Γκραντ και Ναν είχαν μαζί 9 λάθη και κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο να πιστέψει στο διπλό. Ο Μπρουκς “ζεστάθηκε” στην επίθεση των Ιταλών και έβαλε 2 “κρεμασμένα” τρίποντα, για να “τελειώσει” το ματς για την ομάδα του, η οποία και πήρε τη νίκη με 87-74 στο Telekom Center.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 2 (2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 6 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χολμς 14 (6 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σλούκας 13 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Γκραντ 3 (4 ασίστ, 4 λάθη), Ναν 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Φαρίντ 5 (3 ριμπάουντ), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 17 (4/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 4

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μάνιον 3 (1/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπράουν 17 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπούκερ 2 (4 ριμπάουντ), Μπρουκς 24 (3/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), ΛεΝτέι 10 (1/1 τρίοποντο, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ρίτσι 7 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Φλακαντόρι 1, Γκούντουριτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίμπο 16 (7 ριμπάουντ, 3 λάθη)