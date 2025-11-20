Παναθηναϊκός – Dubai BC: Η ώρα του αγώνα και ποιο κανάλι θα μεταδώσει το ματς της Euroleague

Η 12η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται απόψε (20.11.2025) με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Dubai BC.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Ντουμπάι έκαναν το δύο στα δύο τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε και στο “Telecom Center Athens” αναζητούν μια 3η διαδοχική νίκη, με το “τριφύλλι” να ψάχνει το 8ο θετικό του αποτέλεσμα στη διοργάνωση (ρεκόρ 7-4)

Το Παναθηναϊκός – Dubai BC θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωσή του από το newsit.gr.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Euroleague

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα (19:30, Novasports 5)

Παναθηναϊκός – Dubai BC (21:15, Novasports Prime, Newsit.gr)

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Start)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις (21:45, Novasports 4)