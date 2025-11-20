Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Dubai BC: Χωρίς τον Ντουέιν Μπέικον οι φιλοξενούμενοι

Εκτός με ενοχλήσεις της τελευταίας στιγμής ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ
Ο Μπέικον σε αγώνα της Dubai BC στη Euroleague (KLODIAN LATO
Ο Μπέικον σε αγώνα της Dubai BC στη Euroleague (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (20/11/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) την Dubai BC στο Telecom Center Athens, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν στη διάθεσή τους τον Ντουέιν Μπέικον.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού στην τελευταία προπόνηση της Dubai BC, θα αφήσει τελικά εκτός αγώνα με τον Παναθηναϊκό, τον Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος προστίθεται έτσι στις απουσίες της ομάδας του Γκόλεματς.

H Dubai BC θα έχει εκτός και τους Τζάναν Μούσα, Μαμ Ζαϊτέ και Νέιτ Μέισον, με τον Ντουέιν Μπέικον να χάνει την ευκαιρία να αγωνιστεί κόντρα στην παλιά του ομάδα, αφού είχε περάσει από το… ΟΑΚΑ, την περίοδο 2023-24.

