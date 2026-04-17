Παναθηναϊκός – Εφές: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Η «αυλαία» της regular season της Euroleague «πέφτει» απόψε (17.04.2026) με τη διεξαγωγή της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός (ρεκόρ 21-16) φιλοξενεί την Αναντολού Εφές (12-25) και θέλει μόνο νίκη, για να διατηρεί ελπίδες για την κατάληψη της 6ης θέσης που θα τον στείλει απευθείας στα playoffs.

Για να τερματίσει 6ος ο Παναθηναϊκός, εκτός από δική του νίκη επί της Αναντολού Εφές, χρειάζεται είτε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί και παράλληλα ήττα της Μονακό από τη Χάποελ Τελ Αβίβ είτε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί, νίκη της Μονακό επί της Χάποελ και ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συμμετάσχει στα playin.

Το παναθηναϊκός – Εφές θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (17.04.2026)

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Novasports Extra 3 Dubai BC – Βαλένθια

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου