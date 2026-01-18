Παναθηναϊκός: Έφθασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετεγγραφή του από τη Γοδόι Κρουζ στον Παναθηναϊκό, ώστε να παρουσιαστεί κι επίσημα από τη νέα του ομάδα.

Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι από την Αργεντινή, ο Σαντίνο Αντίνο έφθασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 και πλέον είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι “πράσινοι” έδωσαν ένα ποσό άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα, για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο Κορωπί.