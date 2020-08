Ο Ρικ Πιτίνο, που βρίσκεται στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βόβορα και φωτογραφήθηκε μαζί του, αναρτώντας τη στιγμή στα social media και αποθεώνοντάς τον.

“Σπουδαία πράγματα θα έρθουν για τον Γιώργο Βόβορα με τον Παναθηναϊκό. Έχει ό,τι χρειάζεται. Με περιορισμένο μπάτζετ δημιούργησε μια πολύ αθλητική ομάδα”. Με αυτά τα λόγια στη λεζάντα της φωτογραφίας, που έβγαλε σήμερα (8/8) και ανάρτησε στα social media, ο Ρικ Πιτίνο δήλωσε την πίστη που έχει στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν.

Great things will happen for George Vovoras with PAO. He has what it takes. With a limited budget they put together a very athletic team. pic.twitter.com/fpagP1BqKL