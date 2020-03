Ο Νικ Καλάθης χρειάστηκε λίγα λεπτά κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να δώσει τρεις ασίστ και να ξεπεράσει τις 1255, αφήνοντας πίσω του τον Δημήτρη Διαμαντίδη, στη σχετική λίστα της Euroleague.

Ο νυν αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει φέτος 9,2 ασίστ κατά μέσο όρο και συνολικά στην καριέρα του 6 ασίστ ανά παιχνίδι, φθάνοντας τον αριθμό του 3D με 67 αγώνες λιγότερους στη διοργάνωση.

Όλα δείχνουν μάλιστα, ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί και στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας και έναν επίσης πρώην συμπαίκτη του και νυν αντίπαλό του, τον Βασίλη Σπανούλη του Ολυμπιακού, ο οποίος και προηγείται με 1.516 ασίστ σε 114 ματς παραπάνω από τον γκαρντ του Τριφυλλιού.

