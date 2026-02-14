Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής με ΑΕΛ οι Κυριακόπουλος και Ίνγκασον

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίζει σε αρκετούς παίκτες.

Στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Κυριακόπουλο να μη συμμετέχει λόγω ίωσης και τον Ίνγκασον λόγω ενοχλήσεων.

Αμφότεροι τέθηκαν εκτός αποστολής μαζί με τους Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την πράσινη αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.