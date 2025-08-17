Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εκτός με διάστρεμμα ο Τιν Γέντβαι

Στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ τραυματίστηκε ο Κροάτης αμυντικός του Παναθηναϊκού
Ο Γεντβάι σε αγώνα του Παναθηναϊκού
Ο Γεντβάι σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ στο Europa League, με τον Τιν Γεντβάι να μένει εκτός προπόνησης στο Κορωπί, με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Τιν Γεντβάι υπέστη τελικά διάστρεμμα στο δεύτερο παιχνίδι με τη Σαχτάρ και πλέον θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στο Europa League.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (21/8) με τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για τα play offs του Europa League. Το προπονητικό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ.

