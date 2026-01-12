Παναθηναϊκός: Εκτός με ίωση ο Πάλμερ-Μπράουν

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του τη νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού, αφού ακολουθεί ο αγώνας με τον Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, για τον οποίο είναι αμφίβολος πια ο Πάλμερ-Μπράουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την προπόνηση του Παναθηναϊκού, ο Πάλμερ-Μπράουν έμεινε εκτός με ίωση και ως εκ τούτου, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι αναγκασμένος να εξετάσει και άλλες λύσεις για την αμυντική του γραμμή στο ματς με τον Άρη.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου την Τετάρτη κόντρα στον Άρη.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς. Απών λόγω ίωσης ο Πάλμερ Μπράουν.