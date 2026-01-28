Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Χολμς με στομαχικές διαταραχές, ατομικό ο Ναν

Ο Γιούρτσεβεν επέστρεψε στις προπονήσεις των πρασίνων
Ο Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τη Βιλερμπάν (30/01/26, 21:45) και ο Κεντρικ Ναν παραμένει εκτός, ενώ και ο Χολμς δεν προπονήθηκε εξαιτίας στομαχικών διαταραχών.

Ο Ναν ακόμα δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και δύσκολα θα αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιούρτσεβεν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και επέστρεψε στις προπονήσεις, όμως ο Χολμς είχε στομαχικές διαταραχές και δεν κατάφερε να ακολουθήσει το πρόγραμμα της προπόνησης.

