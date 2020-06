Ο Ντομινίκ Νατζ ήταν άτυχος στην επανέναρξη του πρωταθλήματος της Superleague μετά τον κορονοϊό, αφού μετά την εξαιρετική του παρουσία για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ματς κόντρα στην ΑΕΚ, υπέστη θλάση και έμεινε εκτός αγώνα στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ούγγρος εξτρέμ όμως, θα έχει τελικά την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Τριφυλλιού, αφού η Λέγκια Βαρσοβίας ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση του δανεισμού του, μέχρι το τέλος των play off της Superleague.

Ο Παναθηναϊκός μάλιστα, είναι πλέον πιθανό να κινηθεί και για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή ενόψει και της νέας σεζόν, με πολύ λιγότερα χρήματα πάντως, από την οψιόν που έχει υπογράψει με τους Πολωνούς και η οποία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Dominik Nagy stays on loan in Panathinaikos AO until the end of the season 2019/2020. pic.twitter.com/N2dBJqXyu4