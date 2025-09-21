Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ρισόν Χολμς στο ντεμπούτο του με τους «πράσινους»

Ο Αμερικανός έχει μπει δυναμικά στο παρκέ
Ο Χολμς πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τον Παναθηναϊκό
Ο Χολμς πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τον Παναθηναϊκό/ φωτογραφία από glomex

Ο Ρισόν Χολμς έχει μπει πολύ καλά στο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πέτυχε το πρώτο του καλάθι με ένα χαρακτηριστικό σουτ του από τα 4 μέτρα, στην αναμέτρηση κόντρα στους Adelaide 36ers.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, είδε τον Ρισόν Χολμς να φοράει για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας και με το που πάτησε στο παρκέ ευστόχησε σε ένα καλάθι από μέση απόσταση, μετά από έξοχη ασίστ του Κώστα Σλούκα, για να «γράψει» τους πρώτους του πόντους με το «τριφύλλι».

 

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πέτυχε καλάθι και φάουλ μετά από μάχη που έδωσε στο καλάθι των Αυστραλών. 

 

Ο Χολμς έφτασε πολύ γρήγορα τους 7 πόντους για τον Παναθηναϊκό και ξεχωρίζει στο παρκέ μαζί με τον Κέντρικ Ναν. 

