Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Διαθέσιμος ο Σλοβένος μέσος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Τσέριν
Ο Τσέριν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη νίκη επί της Καβάλας και την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μία ευχάριστη είδηση, καθώς ο Άνταμ Τσέριν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και προπονήθηκε κανονικά.

Στο μεταξύ, οι Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς θα υποβληθούν σε εξετάσεις μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο παιχνίδι με την Καβάλα.

Από την πλευρά τους, ο Πελίστρι έκανε ατομικό, ο Κυριακόπουλος θεραπεία, ενώ απουσίασαν οι Τουμπά (ίωση), Ντέσερς και Λαφόν (συμμετοχή στο Κόπα Άφρικα).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Όσοι έπαιξαν περισσότερο από ένα ημίχρονο στον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα, έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Τσέριν που ανάρρωσε από την ίωση. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Κυριακόπουλος, ενώ απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν (λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα) και ο Τουμπά με ίωση. Σε εξετάσεις θα υποβληθούν οι Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στον αγώνα κόντρα στην Καβάλα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
108
93
83
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo