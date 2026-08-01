Παναθηναϊκός για Παύλο Παντελίδη: «Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες»

Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε σοβαρά σε φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea και μετά το χειρουργείο του θα χρειαστεί να μείνει 6-7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Μετά από μία επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση, ο Παύλος Παντελίδης θα χρειαστεί ένα μεγάλο διάστημα αποθεραπείας, με τον Παναθηναϊκό να ενημερώνει ότι ουσιαστικά δεν υπολογίζεται για το υπόλοιπο της χρονιάς.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων».