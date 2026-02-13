Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Ανακοινώθηκε sold out πάνω από ένα μήνα νωρίτερα στη Euroleague

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Euroleague στις 20 Μαρτίου 2026
Οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Euroleague (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε (13/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, αλλά οι οπαδοί του φρόντισαν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια και για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στα τέλη Μαρτίου.

Όπως ενημέρωσε κι επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπάρχει sold out για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague, η οποία και είναι προγραμματισμένη για τις 20 Μαρτίου 2026.

Η σερβική ομάδα ηττήθηκε χθες από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, μέσα σε… φιλικό κλίμα, λόγω της αδερφοποίησης των οπαδών των δύο ομάδων, αλλά στο Telekom Center Athens, η κατάσταση αναμένεται να είναι διαφορετική από τους σχεδόν 20.000 φίλους του “τριφυλλιού”.

