Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας ανάλυση: Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις αφύπνισαν τους πράσινους και ο Ναν έστειλε για ύπνο τους Σέρβους

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία μεγάλη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και έβαλε τις βάσεις για να παλέψει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague για μία θέση στην πρώτη εξάδα.

Το δίδυμο Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις στους ψηλούς δούλεψε για τον Αταμάν, που φάνηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο να βρίσκει την πεντάδα που έπαιξε ίσως καλύτερα από κάθε άλλη μέσα στη διάρκεια μίας δύσκολης σεζόν για τον Παναθηναϊκό και που τελικά έδωσε τη νίκη ενάντια στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ναν ήταν αρνητικός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως απέδειξε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πάτησε το γκάζι και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε εμφάνιση δήλωση στο T- Center και πρόσφερε μεγάλα καλάθια στην τελευταία περίοδο του αγώνα.

Η πράσινη άμυνα με Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις στη γραμμή των ψηλών

Ο Εργκίν Αταμάν έβλεπε σε όλο το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό να δέχεται πολλά εύκολα καλάθια από τη σερβική ομάδα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δοκίμασε το small ball με τους Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις στους ψηλούς, το οποίο και τότε απέδωσε, όμως δεν του έδωσε πολύ χρόνο.

Λεσόρ και Φαρίντ δεν ήταν στο πνεύμα του αγώνα και αυτό έφερε τα δύο τεσσάρια του Παναθηναϊκού να παίζουν όταν ο Ερυθρός πήρε προβάδισμα 12 πόντων (50-62).

Η επιδραστικότητά τους ήταν άμεση και το ξέσπασμα του «τριφυλλιού» ισοπέδωσε την ψυχολογία των Σέρβων που στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν άλλη ομάδα.

Κανένα καλάθι δεν ήταν εύκολο για την ομάδα του Ομπράντοβιτς. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 3 κλεψίματα και μαζί με τους 20 πόντους που πέτυχε στην επίθεση ήταν ο MVP του αγώνα.

Ο Ισπανός μάζεψε 9 ριμπάουντ και ήταν τρομακτικός μέσα στο ζωγραφιστό αναγκάζοντας τους Σέρβους σε βεβιασμένες ενέργειες και πολλά λάθη. Οι δύο τους παρακίνησαν και τους συμπαίκτες τους, που αποφάσισαν να παίξουν άμυνα για να κάνουν το γήπεδο να ξεσπάσει, ενώ μόλις έμειναν πίσω για 12 πόντους είχαν ακουστεί έντονες αποδοκιμασίες, μιας και η εικόνα των πρασίνων έδειχνε σημάδια παραίτησης.

Ο ηγέτης Ναν της τέταρτης περιόδου

Ο Αμερικανός γκαρντ στο τελευταίο δεκάλεπτο απέδειξε την ποιότητά του και έχοντας πίσω του τέσσερις σωματοφύλακες (Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις) βρήκε αυτοπεποίθηση να κάνει το παιχνίδι του και να φέρει τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, πετυχαίνοντας 13 στην τελευταία περίοδο του αγώνα. Έβαλε μεγάλα καλάθια και κυρίως έβγαλε τον Παναθηναϊκό από τον προβληματισμό και την αμφιβολία στην επίθεση, που υπήρχε στα τέλη της τρίτης περιόδου.

Ο Ναν ήταν ήρεμος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρότι δεν ήταν καλός και αυτό ίσως να είναι ένα στοιχείο που πρέπει να φέρει στο παιχνίδι του. Τα νεύρα του έχουν επηρεάσει την απόδοσή του στο παρελθόν, ακόμα και όταν ήταν ζεστός. Αν παραμείνει ψύχραιμος και οι πράσινοι βρουν τρόπο να παίξουν σκληρή άμυνα σαν της τέταρτης περιόδου, θα μπορούν να μιλούν για την κατάληψη μίας θέσης στην πρώτη εξάδα.

Ο Ρογκαβόπουλος έδειξε χαρακτήρα νικητή

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν στην πεντάδα που έκλεισε το ματς, κάτι που δεν έχει συμβεί πολλές φορές φέτος σε κλειστά παιχνίδια. Έπαιξε καλή άμυνα, είχε πάθος και έβαλε καθοριστικά καλάθια.

Ένα καλάθι και φάουλ στην τέταρτη περίοδο υπό αντίξοες συνθήκες μέσα στο ζωγραφιστό των Σέρβων του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογία για να πετύχει στη συνέχεια ένα τεράστιο τρίποντο για να κάνει το 78-71.

Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους έχοντας 4/5 δίποντα και 1/5 τρίποντα, με το ένα που πέτυχε να είναι πολύ καθοριστικό στην έκβαση του αγώνα. Έπαιξε σχεδόν 19′ και ήταν μέλος της πεντάδας που έβγαλε όλες τις άμυνες την κρίσιμη στιγμή, κάτι που ίσως του δώσει μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια της χρονιάς του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική θα παίξει με την Dubai BC στο Σαράγεβο (24/03/26, 20:30) και ακόμα ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς με νίκη θα «σβήσει» τα όνειρα των Σαουδαράβων για μία θέση στα play in.