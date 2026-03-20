Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας live για την 32η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague με μοναδικό στόχο τη νίκη για να φτάσει τους Σέρβους στη βαθμολογία και να διατηρήσει πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη εξάδα.
22:06 | 20.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τους Σέρβους να έχουν προβάδισμα 7 πόντων
22:05 | 20.03.2026
41-48 με τον Μακιντάιρ
22:03 | 20.03.2026
Επιθετικό φάουλ του Λεσόρ, διαμαρτυρίες στο γήπεδο
22:02 | 20.03.2026
Τάιμ άουτ με 30'' να απομένουν
22:02 | 20.03.2026
41-46 μαγική πάσα του Μακιντάιρ για το καλάθι του Ριβέρο
22:01 | 20.03.2026
41-44 με δύο βολές του Λεσόρ
22:00 | 20.03.2026
36-44 απάντησε με τρίποντο ο Ντόμπριτς
22:00 | 20.03.2026
1:28 για τη λήξη του ημιχρόνου
22:00 | 20.03.2026
39-41 με τρίποντο του Χέις-Ντέιβις στον αιφνιδιασμό
21:57 | 20.03.2026
36-41 με 2/2 βολές του Μονέκε
21:55 | 20.03.2026
36-39 με 2/2 βολές του Ντέιβις
21:54 | 20.03.2026
34-39 με 1/2 βολές του Νουόρα
21:53 | 20.03.2026
34-38 με δυναμικό κάρφωμα του Γκραντ
21:53 | 20.03.2026
1/7 τρίποντα ο Παναθηναϊκός
21:51 | 20.03.2026
32-38 με 2/3 βολές του Μονέκε
21:50 | 20.03.2026
Έχει πάρει «φωτιά» το T- Center από τη στιγμή που έσφιξε κάπως η άμυνα των πρασίνων
21:49 | 20.03.2026
32-26 με λέι απ του Ρογκαβόπουλου
21:47 | 20.03.2026
30-36 με τρομερά δύσκολο τρίποντο του Νουόρα
21:47 | 20.03.2026
Έβγαλε κι άλλη άμυνα το «τριφύλλι»
21:46 | 20.03.2026
5:15 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου
21:45 | 20.03.2026
Είναι θετικά τα πρώτα δείγματα της άμυνας του Παναθηναϊκού χωρίς καθαρό πεντάρι
21:43 | 20.03.2026
30-33 με σουτ από τα 4 μέτρα του Ρογκαβόπουλου
21:43 | 20.03.2026
Πλέον ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Χουάντσο στο 5 και τον Ντέιβις στο 4
21:42 | 20.03.2026
28-33 με 2/2 βολές του Φαρίντ
21:42 | 20.03.2026
Με Σλούκα και Σορτς στο παρκέ οι πράσινοι είναι πολύ ευάλωτοι στην άμυνα
21:41 | 20.03.2026
26-33 απάντησε με κάρφωμα του Μπολομπόι
21:41 | 20.03.2026
26-31 απίθανο κάρφωμα του Φαρίντ
21:40 | 20.03.2026
Ο Χουάντσο έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην άμυνα
21:39 | 20.03.2026
24-31 με λέι απ του Μπάτλερ, ζήτησε επιθετικό φάουλ ο Σλούκας
21:39 | 20.03.2026
24-29 με κάρφωμα του Φαρίντ
21:38 | 20.03.2026
22-29 με φόλοου του Χουάντσο
21:36 | 20.03.2026
20-29 με 2/2 βολές του Μπόλομποϊ
21:36 | 20.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να έχει δεχτεί 27 πόντους και να είναι κακός στο πίσω μέρος του παρκέ
21:34 | 20.03.2026
20-27 δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Μπάτλερ
21:33 | 20.03.2026
Ο Νίκος Παππάς στο T- Center
21:33 | 20.03.2026
20-24 με τρίποντο του Μπάτλερ
21:32 | 20.03.2026
20-21 ξανά μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας
21:31 | 20.03.2026
Ο Ναν μετά 8:30 έκανε το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού
21:31 | 20.03.2026
20-19 με ωραίο λέι απ του Ναν
21:30 | 20.03.2026
18-19 με 2/2 βολές του Όσμαν
21:30 | 20.03.2026
Αν οι πράσινοι δεν παίξουν πιο σκληρά στην άμυνα θα έχουν πολύ δύσκολο βράδυ κόντρα σε μία καλή ομάδα
21:29 | 20.03.2026
16-19 κι άλλο καλάθι του Μπόλομποϊ, δεν έχει κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός για να σταματήσει τους Σέρβους
21:27 | 20.03.2026
16-17 με 1/2 βολές του Λεσόρ, 3:00 για το τέλος της πρώτης περιόδου
21:26 | 20.03.2026
15-17 δεν υπάρχει η άμυνα του «τριφυλλιού», πέντε ασίστ ήδη από τον Μακιντάιρ
21:26 | 20.03.2026
15-15 ξανά με Γκραντ, 7 πόντους ο Αμερικανός
21:25 | 20.03.2026
13-15 απάντησε ο Μπόλομποϊ
21:25 | 20.03.2026
13-13 ξανά με τον Ντέιβις, καταπλήκτικη πάσα του Γκραντ
21:25 | 20.03.2026
11-13 με τον Μονέκε
21:23 | 20.03.2026
11-11 με κάρφωμα του Χέις-Ντέιβις μετά από ωραία πάσα του Λεσόρ
21:22 | 20.03.2026
Άστοχη η βολή του Αμερικανού
21:21 | 20.03.2026
9-11 τρίποντο και φάουλ του Γκραντ
21:21 | 20.03.2026
6-11 στον αιφνιδιασμό με τον Νουόρα
21:21 | 20.03.2026
6-9 με τρίποντο του Μακιντάιρ, τον άφησε να σουτάρει ο Όσμαν
21:20 | 20.03.2026
6-6 με σουτ μέσης απόστασης του Ριμπέρο
21:19 | 20.03.2026
6-4 ξανά μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Ναν
21:19 | 20.03.2026
4-4 απάντησε από κοντά ο Γκραντ
21:19 | 20.03.2026
2-4 με καλάθιο του Μονέκε
21:19 | 20.03.2026
2-2 με καλάθι του Ερυθρού Αστέρα
21:16 | 20.03.2026
2-0 με 2/2 βολές του Όσμαν
21:16 | 20.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:10 | 20.03.2026
Οι πεντάδες του αγώνα
Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ
Ερυθρός Αστέρας: ΜακΙντάιρ, Ντόμπριτς, Νουόρα, Μονέκε, Ριβέρο
21:07 | 20.03.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:07 | 20.03.2026
Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα
ΜακΙντάιρ, Μπάτλερ, Κάρτερ, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Ριβέρο, Μοτιεγιούνας, Μπολομπόι, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε, Ντος Σάντος
21:06 | 20.03.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
21:02 | 20.03.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 17-14 και είναι 9ος και Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 18-13, ενώ στο ματς του πρώτου γύρου οι πράσινοι είχαν χάσει με 86-68 στο Βελιγράδι.
20:53 | 20.03.2026
Ο Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας τον Χολμς, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του για την εμφάνισή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ
20:53 | 20.03.2026
Ο Παναθηναϊκός «καίγεται» για τη νίκη καθώς θέλει να φτάσει στη βαθμολογία τον Ερυθρό Αστέρα και να διατηρήσει ελπίδες για μία θέση στην πρώτη εξάδα της Euroleague
20:52 | 20.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα
20:52 | 20.03.2026
