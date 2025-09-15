Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εστιατόριο στη Μελβούρνη κληρώνει προσκλήσεις για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε όσους φάνε το «PAO Gate 13 Souvlaki»

Αντιπροσωπεία της μπασκετικής ομάδας βρέθηκε στο εστιατόριο και δοκίμασε το συγκεκριμένο σουβλάκι
Η παρουσία του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», είναι ένα σημαντικό γεγονός για την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.

Το τοπικό ελληνικό εστιατόριο «Stalactites» κινείται σε ρυθμούς Παναθηναϊκού και ανακοίνωσε πως θα κληρώσει τέσσερις διπλές προσκλήσεις για την παρακολούθηση του φιλικού των «πράσινων» με την Παρτίζαν (18.09.2025) σε σούιτα της «John Cain Arena».

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να πάνε στο  εστιατόριο και να παραγγείλουν ένα σουβλάκι “αφιερωμένο” στον Παναθηναϊκό, με όνομα «PAO Gate 13 Souvlaki».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στο εστιατόριο και δοκίμασε το συγκεκριμένο σουβλάκι.

