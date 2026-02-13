Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85 Τελικό: Ήττα μετά από «θρίλερ» για την ομάδα του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με ένα buzzer beater καλάθι του Μπάλντγουιν να χαρίζει τη νίκη στην τουρκική ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ματς "θρίλερ" στο γήπεδό του και υποχώρησε στο 16-12 στην κατάταξη της Euroleague
Απομένουν 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη
83-83 με τον Σορτς ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός!
81-83 με 1/2 βολές για τη Φενέρ
Φάουλ στον Γιάντουνεν με 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη
Ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ τώρα, αλλά υπάρχει χρόνος για μία ακόμη "πράσινη" επίθεση
Εξαιρετική επίθεση για τον Παναθηναϊκό, με τον Σορτς να τρέχει το γήπεδο και να δίνει ελεύθερο τρίποντο στον Χουάντσο από την κορυφή
81-82 με τρίποντο του Χουάντσο!
78-82 με 2/2 βολές του Τάκερ
Άστοχο σουτ του Ναν, που στη συνέχεια έκανε και πέμπτο φάουλ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς
Υπήρχε πρώτα φάουλ στο χέρι του Αμερικανού, πριν προεκτείνει αυτός το πόδι του για το επιθετικό φάουλ
Επιθετικό φάουλ στον Γκραντ έδωσαν τώρα οι διαιτητές
78-80 με 2/2 από τον Αμερικανό της Φενέρ
Βολές για τον Μπάλντγουιν με το τέταρτο φάουλ του Ναν στο ματς
Δεν υπάρχει κάτι στη φάση λένε και οι διαιτητές
Έχουν πάει στο video για αντιαθλητικό του Γκραντ οι διαιτητές, με τον Αμερικανό όμως να κάνει σουτ στη φάση
Άργησε να εκτελέσει ο Παναθηναϊκός μετά από νέο κλέψιμο του Χουάντσο
78-78 με 2/2 βολές του Ναν που φθάνει τους 17 πόντους
76-78 με τον Ντε Κολό παίρνει ξανά το προβάδισμα η Φενέρ
Φοβερή τάπα του Τάκερ στον Ναν, μετά από κλέψιμο του Χουάντσο
76-76 "απαντάει" με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός!
73-76 με μαρκαρισμένο τρίποντο του Μπιτίμ
73-73 με κλέψιμο και κάρφωμα του Ναν
Στους 7 πόντους ο αρχηγός του Παναθηναϊκού
71-73 με τον Σλούκα μειώνει ο Παναθηναϊκός
69-73 με τη βολή της τεχνικής από τον Ντε Κολό
Τεχνική ποινή στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού
Ένταση τώρα με Ναν και Γιάντουνεν
69-72 με 1/2 βολές του Ναν
68-72 με τον Σλούκα να ευστοχεί στη βολή της τεχνικής
Τώρα πήρε και τεχνική ποινή όμως για διαμαρτυρία
67-72 με τον Μπιμπέροβιτς να είναι ασταμάτητος και να έχει φθάσει τους 24 πόντους
67-70 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός
65-70 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
65-67 με τη βολή της τεχνικής από τον Ντε Κολό
Τεχνική ποινή στον Αταμάν για διαμαρτυρία
65-66 με τον Ντε Κολό
65-64 με τη βολή του Ισπανού
64-64 με καλάθι και φάουλ του Χουάντσο
62-64 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
62-61 με τον Μπιμπέροβιτς μειώνει στον πόντο η Φενέρ
62-59 με τρίποντο του Ντε Κολό
Ο Παναθηναϊκός πήρε σκοράρισμα από Φαρίντ και Ρογκαβόπουλο, αλλά ήταν η άμυνά του αυτή που του επέτρεψε να κλείσει με το υπέρ του 62-56 το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα
62-56 με τον Σλούκα
60-56 με τον Μπόστον για τη Φενέρ
60-54 με τον Χολμς από ασίστ του Σλούκα
58-54 με τον Ντε Κολό μειώνει κι άλλο η Φενέρ
Ο Ρογκαβόπουλος πέτυχε τρίποντο, αλλά δεν μέτρησε, αφού ο Φαρίντ έκανε τρία δευτερόλεπτα στη ρακέτα
58-52 με 1/2 βολές του Ναν, ο οποίος πήρε όμως και το επιθετικό ριμπάουντ
57-52 με 2/2 βολές του Μπάλντγουιν
57-50 ξανά με τον Φαρίντ ο Παναθηναϊκός
55-50 με τον Μπάλντγουιν μειώνει η Φενέρ
55-48 με τον Ρογακβόπουλο να δίνει επίσης λύσεις στον Παναθηναϊκό
53-48 με δύσκολο τρίποντο του Ρογκαβόπουλο από τη γωνία
50-48 με 1/2 βολές του Φαρίντ που έχει 5 σερί πόντους για τον Παναθηναϊκό
49-48 με βολές του Τάκερ για τη Φενέρ
49-46 με κάρφωμα του Φαρίντ
47-46 με τρίποντο του Μπάλντγουιν
47-43 με 2/2 βολές του Φαρίντ
45-43 με τρίποντο του Ναν από πολύ μακριά
Ο Μπιρτς έχασε ένα εύκολο καλάθι για τη Φενέρ
42-43 με τον Μπάλντγουιν στο τρανζίσιον
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο να είναι εκπληκτικός σε θέση σέντερ και τους Οσμάν και Σορτς να δίνουν βοήθειες στην επίθεση. Οι "πράσινοι" έφεραν έτσι τούμπα το ματς και πήγαν με προβάδισμα 42-41 στα αποδυτήρια, παρά το 5-0 σερί της Φενέρμπαχτσε στο φινάλε
Στους 16 πόντους έχει φθάσει ο Μπιμπέροβιτς
42-41 με τον Μπιμπέροβιτς μειώνει κι άλλο η Φενέρ
42-39 με τρίποντο του Μέλι "ξεκολλάει" η Φενέρ
42-36 με φόλοου κάρφωμα του Χουάντσο
40-36 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός
38-36 με τον Χουάντσο να κάνει φοβερό ματς για τον Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση
36-36 με τον Σορτς να φθάνει τους 6 πόντους στην περίοδο
34-36 με 2/2 βολές του Γιάντουνεν
34-34 με νέο τρίποντο του Χουάντσο!
31-34 με τον Μπιμπέροβιτς να φθάνει του 16 πόντους για τη Φενέρ
31-32 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός
29-32 μετά από νέο χαμένο ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
29-30 με τον Σορτς
Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Χολμς και ο Αταμάν έχει αφήσει την ομάδα με Οσμάν και Χουάντσο στους ψηλούς
27-30 με τον Οσμάν ο Παναθηναϊκός
25-30 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς μετά από επιθετικό ριμπάουντ
25-27 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Χουάντσο που βάζει "φωτιά" στο ΟΑΚΑ
23-27 με κάρφωμα του Οσμάν στον αιφνιδιασμό
21-27 με 2/2 βολές του Μπιρτς
21-25 με τον Σλούκα
Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις στην άμυνα και η Φενέρμπαχτσε "πυροβόλησε" από το τρίποντο, για να πάρει προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα στο Telekom Center Athens.
19-25 με τρίποντο του Χουάντσο μειώνει ο Παναθηναϊκός
16-25 με νέο τρίποντο για τη Φενέρ
16-22 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
14-22 με τον Γιάντουνεν για τη Φενέρ
14-20 με φόλοου του Χολμς για τον Παναθηναϊκό
0/2 βολές του Χολμς τώρα για τον Παναθηναϊκό
12-20 με νέο τρίποντο για τη Φενέρ
12-17 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
12-14 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
10-14 με τον Μπιμπέροβιτς να ξεπερνάει τους 1.000 πόντους στη Euroleague
10-11 απαντάει η Φενέρ
10-9 με τον Ναν να βρίσκει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό
8-9 με το πρώτο καλάθι του Ναν μετά από επιθετικό ριμπάουντ
6-9 με τρίποντο του Κόλσον
6-6 με 1/2 βολές του Μπιρτς
Ο Χουάντσο έχασε ένα εύκολο καλάθι μετά από ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού
6-5 με τον Γκραντ και πάλι ο Παναθηναϊκός
4-5 με τον Μπιμπέροβιτς
4-2 με τον Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
2-2 με τον Μπιμπέροβιτς
Πήγε για ένα φοβερό κάρφωμα ο Ναν, αλλά βρήκε... σίδηρο
2-0 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
Οπαδοί της Μακάμπι στο ΟΑΚΑ
Ενός λεπτού σιγή για τον άλλοτε ππρόεδρο της Μακάμπι, Φέντερμαν
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ
Μπάλντγουιν, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μέλι και Μπιρτς
Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα κάνει όμως ντεμπούτο στο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του
Οι "πράσινοι" προέρχονται όμως και από μία μεγάλη μετεγγραφή, αφού απέκτησαν τον περσινό MVP των τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα και έχει ρεκόρ 16-11 στην κατάταξη της Euroleague, ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι στο 19-7 και βρίσκεται στην πρώτη θέση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague