Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85 Τελικό: Ήττα μετά από «θρίλερ» για την ομάδα του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο να είναι εκπληκτικός σε θέση σέντερ και τους Οσμάν και Σορτς να δίνουν βοήθειες στην επίθεση. Οι "πράσινοι" έφεραν έτσι τούμπα το ματς και πήγαν με προβάδισμα 42-41 στα αποδυτήρια, παρά το 5-0 σερί της Φενέρμπαχτσε στο φινάλε