Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85 Τελικό: Ήττα μετά από «θρίλερ» για την ομάδα του Αταμάν

Στο 16-12 έπεσε στην κατάταξη της Euroleague ο Παναθηναϊκός
Ο Ναν
Euroleague
28η αγωνιστική
83 - 85
Τελικό σκορ
Ο Ναν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με ένα buzzer beater καλάθι του Μπάλντγουιν να χαρίζει τη νίκη στην τουρκική ομάδα.

23:28 | 13.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:22 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ματς "θρίλερ" στο γήπεδό του και υποχώρησε στο 16-12 στην κατάταξη της Euroleague

23:21 | 13.02.2026
Ένταση στο κέντρο του γηπέδου, λόγω των πανηγυρισμών του Μπάλντγουιν!
23:21 | 13.02.2026
Η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη με τυχερό buzzer beater του Μπάλντγουιν!
23:21 | 13.02.2026
Τελικό σκορ: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 83-85
23:19 | 13.02.2026
Σκόραρε με ταμπλό ο Μπάλντγουιν και σόκαρε τον Παναθηναϊκό!
23:19 | 13.02.2026

Απομένουν 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη

23:18 | 13.02.2026

83-83 με τον Σορτς ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός!

23:18 | 13.02.2026

81-83 με 1/2 βολές για τη Φενέρ

23:17 | 13.02.2026

Φάουλ στον Γιάντουνεν με 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη

23:17 | 13.02.2026
10,1 δευτερόλεπτα
για τη λήξη
23:16 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ τώρα, αλλά υπάρχει χρόνος για μία ακόμη "πράσινη" επίθεση

23:16 | 13.02.2026

Εξαιρετική επίθεση για τον Παναθηναϊκό, με τον Σορτς να τρέχει το γήπεδο και να δίνει ελεύθερο τρίποντο στον Χουάντσο από την κορυφή

23:16 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ η Φενέρ!
23:15 | 13.02.2026

81-82 με τρίποντο του Χουάντσο!

23:15 | 13.02.2026

78-82 με 2/2 βολές του Τάκερ

23:15 | 13.02.2026
15,5 δευτερόλεπτα
για το τέλος του αγώνα
23:13 | 13.02.2026

Άστοχο σουτ του Ναν, που στη συνέχεια έκανε και πέμπτο φάουλ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς

23:13 | 13.02.2026
Κλέψιμο του Ναν στην επαναφορά!
23:12 | 13.02.2026

Υπήρχε πρώτα φάουλ στο χέρι του Αμερικανού, πριν προεκτείνει αυτός το πόδι του για το επιθετικό φάουλ

23:10 | 13.02.2026

Επιθετικό φάουλ στον Γκραντ έδωσαν τώρα οι διαιτητές

23:10 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
23:09 | 13.02.2026

78-80 με 2/2 από τον Αμερικανό της Φενέρ

23:08 | 13.02.2026

Βολές για τον Μπάλντγουιν με το τέταρτο φάουλ του Ναν στο ματς

23:08 | 13.02.2026

Δεν υπάρχει κάτι στη φάση λένε και οι διαιτητές

23:07 | 13.02.2026

Έχουν πάει στο video για αντιαθλητικό του Γκραντ οι διαιτητές, με τον Αμερικανό όμως να κάνει σουτ στη φάση

23:07 | 13.02.2026
1 και 11'
για τη λήξη του αγώνα
23:05 | 13.02.2026

Άργησε να εκτελέσει ο Παναθηναϊκός μετά από νέο κλέψιμο του Χουάντσο

23:05 | 13.02.2026

78-78 με 2/2 βολές του Ναν που φθάνει τους 17 πόντους

23:04 | 13.02.2026

76-78 με τον Ντε Κολό παίρνει ξανά το προβάδισμα η Φενέρ

23:04 | 13.02.2026

Φοβερή τάπα του Τάκερ στον Ναν, μετά από κλέψιμο του Χουάντσο

23:02 | 13.02.2026
2,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:59 | 13.02.2026

76-76 "απαντάει" με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός!

22:57 | 13.02.2026

73-76 με μαρκαρισμένο τρίποντο του Μπιτίμ

22:56 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ
22:56 | 13.02.2026

73-73 με κλέψιμο και κάρφωμα του Ναν

22:56 | 13.02.2026

Στους 7 πόντους ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

22:55 | 13.02.2026

71-73 με τον Σλούκα μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:55 | 13.02.2026

69-73 με τη βολή της τεχνικής από τον Ντε Κολό

22:55 | 13.02.2026

Τεχνική ποινή στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού

22:53 | 13.02.2026

Ένταση τώρα με Ναν και Γιάντουνεν

22:52 | 13.02.2026

69-72 με 1/2 βολές του Ναν

22:52 | 13.02.2026

68-72 με τον Σλούκα να ευστοχεί στη βολή της τεχνικής

22:52 | 13.02.2026

Τώρα πήρε και τεχνική ποινή όμως για διαμαρτυρία

22:51 | 13.02.2026

67-72 με τον Μπιμπέροβιτς να είναι ασταμάτητος και να έχει φθάσει τους 24 πόντους

22:51 | 13.02.2026

67-70 με τον Ναν μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:51 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ
22:50 | 13.02.2026

65-70 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

22:48 | 13.02.2026

65-67 με τη βολή της τεχνικής από τον Ντε Κολό

22:47 | 13.02.2026

Τεχνική ποινή στον Αταμάν για διαμαρτυρία

22:47 | 13.02.2026

65-66 με τον Ντε Κολό

22:47 | 13.02.2026

65-64 με τη βολή του Ισπανού

22:46 | 13.02.2026

64-64 με καλάθι και φάουλ του Χουάντσο

22:46 | 13.02.2026

62-64 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

22:43 | 13.02.2026

62-61 με τον Μπιμπέροβιτς μειώνει στον πόντο η Φενέρ

22:41 | 13.02.2026

62-59 με τρίποντο του Ντε Κολό

22:40 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός πήρε σκοράρισμα από Φαρίντ και Ρογκαβόπουλο, αλλά ήταν η άμυνά του αυτή που του επέτρεψε να κλείσει με το υπέρ του 62-56 το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα

22:40 | 13.02.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 62-56
22:39 | 13.02.2026

62-56 με τον Σλούκα

22:38 | 13.02.2026

60-56 με τον Μπόστον για τη Φενέρ

22:37 | 13.02.2026

60-54 με τον Χολμς από ασίστ του Σλούκα

22:37 | 13.02.2026

Επιστρέφει στο παρκέ ο Χολμς μετά τον μικροτραυματισμό του στο πρόσωπο

Χολμς
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Ο Χολμς πήγε με αίματα στον πάγκο του «τριφυλλιού»
Τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού
22:36 | 13.02.2026

58-54 με τον Ντε Κολό μειώνει κι άλλο η Φενέρ

22:36 | 13.02.2026
2 λεπτά
για το τρίτο 10λεπτο
22:35 | 13.02.2026

Ο Ρογκαβόπουλος πέτυχε τρίποντο, αλλά δεν μέτρησε, αφού ο Φαρίντ έκανε τρία δευτερόλεπτα στη ρακέτα

22:34 | 13.02.2026

58-52 με 1/2 βολές του Ναν, ο οποίος πήρε όμως και το επιθετικό ριμπάουντ

22:32 | 13.02.2026

57-52 με 2/2 βολές του Μπάλντγουιν

22:31 | 13.02.2026

57-50 ξανά με τον Φαρίντ ο Παναθηναϊκός

22:30 | 13.02.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:30 | 13.02.2026

55-50 με τον Μπάλντγουιν μειώνει η Φενέρ

22:29 | 13.02.2026

55-48 με τον Ρογακβόπουλο να δίνει επίσης λύσεις στον Παναθηναϊκό

22:29 | 13.02.2026

53-48 με δύσκολο τρίποντο του Ρογκαβόπουλο από τη γωνία

22:29 | 13.02.2026
5,5 λεπτά
για το τρίτο δεκάλεπτο
22:26 | 13.02.2026

50-48 με 1/2 βολές του Φαρίντ που έχει 5 σερί πόντους για τον Παναθηναϊκό

22:25 | 13.02.2026

49-48 με βολές του Τάκερ για τη Φενέρ

22:25 | 13.02.2026

49-46 με κάρφωμα του Φαρίντ

22:25 | 13.02.2026

47-46 με τρίποντο του Μπάλντγουιν

22:23 | 13.02.2026

47-43 με 2/2 βολές του Φαρίντ

22:22 | 13.02.2026

45-43 με τρίποντο του Ναν από πολύ μακριά

22:21 | 13.02.2026

Ο Μπιρτς έχασε ένα εύκολο καλάθι για τη Φενέρ

22:20 | 13.02.2026

42-43 με τον Μπάλντγουιν στο τρανζίσιον

22:20 | 13.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:05 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Χουάντσο να είναι εκπληκτικός σε θέση σέντερ και τους Οσμάν και Σορτς να δίνουν βοήθειες στην επίθεση. Οι "πράσινοι" έφεραν έτσι τούμπα το ματς και πήγαν με προβάδισμα 42-41 στα αποδυτήρια, παρά το 5-0 σερί της Φενέρμπαχτσε στο φινάλε

22:05 | 13.02.2026
Ημίχρονο στο Τ-Center: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 42-41
22:04 | 13.02.2026

Στους 16 πόντους έχει φθάσει ο Μπιμπέροβιτς

22:04 | 13.02.2026

42-41 με τον Μπιμπέροβιτς μειώνει κι άλλο η Φενέρ

22:03 | 13.02.2026

42-39 με τρίποντο του Μέλι "ξεκολλάει" η Φενέρ

22:02 | 13.02.2026

42-36 με φόλοου κάρφωμα του Χουάντσο

22:01 | 13.02.2026

40-36 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός

22:01 | 13.02.2026

38-36 με τον Χουάντσο να κάνει φοβερό ματς για τον Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση

21:59 | 13.02.2026

36-36 με τον Σορτς να φθάνει τους 6 πόντους στην περίοδο

21:59 | 13.02.2026
3 λεπτά
για το ημίχρονο
21:58 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ
21:55 | 13.02.2026

34-36 με 2/2 βολές του Γιάντουνεν

21:55 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ η Φενέρ
21:55 | 13.02.2026

34-34 με νέο τρίποντο του Χουάντσο!

21:54 | 13.02.2026

31-34 με τον Μπιμπέροβιτς να φθάνει του 16 πόντους για τη Φενέρ

21:54 | 13.02.2026

31-32 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:54 | 13.02.2026

29-32 μετά από νέο χαμένο ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό

21:54 | 13.02.2026

29-30 με τον Σορτς

21:53 | 13.02.2026

Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο ο Χολμς και ο Αταμάν έχει αφήσει την ομάδα με Οσμάν και Χουάντσο στους ψηλούς

21:53 | 13.02.2026

27-30 με τον Οσμάν ο Παναθηναϊκός

21:52 | 13.02.2026

25-30 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:50 | 13.02.2026

25-27 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Χουάντσο που βάζει "φωτιά" στο ΟΑΚΑ

21:49 | 13.02.2026

23-27 με κάρφωμα του Οσμάν στον αιφνιδιασμό

21:46 | 13.02.2026

21-27 με 2/2 βολές του Μπιρτς

21:46 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ ο Γιασικεβίτσιους
21:42 | 13.02.2026

21-25 με τον Σλούκα

21:41 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις στην άμυνα και η Φενέρμπαχτσε "πυροβόλησε" από το τρίποντο, για να πάρει προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα στο Telekom Center Athens.

21:41 | 13.02.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 19-25
21:41 | 13.02.2026

19-25 με τρίποντο του Χουάντσο μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:40 | 13.02.2026
6/9 τρίποντα έχει η Φενέρ στο ξεκίνημα!
21:39 | 13.02.2026

16-25 με νέο τρίποντο για τη Φενέρ

21:39 | 13.02.2026

16-22 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:38 | 13.02.2026

14-22 με τον Γιάντουνεν για τη Φενέρ

21:38 | 13.02.2026

14-20 με φόλοου του Χολμς για τον Παναθηναϊκό

21:37 | 13.02.2026

0/2 βολές του Χολμς τώρα για τον Παναθηναϊκό

21:37 | 13.02.2026
2 λεπτά
για τη λήξη του πρώτου 10λέπτου
21:37 | 13.02.2026

12-20 με νέο τρίποντο για τη Φενέρ

21:36 | 13.02.2026

12-17 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

21:36 | 13.02.2026

12-14 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:31 | 13.02.2026

10-14 με τον Μπιμπέροβιτς να ξεπερνάει τους 1.000 πόντους στη Euroleague

21:30 | 13.02.2026

10-11 απαντάει η Φενέρ

21:28 | 13.02.2026

10-9 με τον Ναν να βρίσκει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό

21:27 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ
21:27 | 13.02.2026

8-9 με το πρώτο καλάθι του Ναν μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:24 | 13.02.2026

6-9 με τρίποντο του Κόλσον

21:23 | 13.02.2026

6-6 με 1/2 βολές του Μπιρτς

21:23 | 13.02.2026

Ο Χουάντσο έχασε ένα εύκολο καλάθι μετά από ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού

21:22 | 13.02.2026

6-5 με τον Γκραντ και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:20 | 13.02.2026

4-5 με τον Μπιμπέροβιτς

21:20 | 13.02.2026

4-2 με τον Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:20 | 13.02.2026

2-2 με τον Μπιμπέροβιτς

21:19 | 13.02.2026

Πήγε για ένα φοβερό κάρφωμα ο Ναν, αλλά βρήκε... σίδηρο

21:19 | 13.02.2026

2-0 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:18 | 13.02.2026

Οπαδοί της Μακάμπι στο ΟΑΚΑ

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:18 | 13.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:14 | 13.02.2026

Ενός λεπτού σιγή για τον άλλοτε ππρόεδρο της Μακάμπι, Φέντερμαν

21:14 | 13.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:13 | 13.02.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ

21:09 | 13.02.2026
Η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε

Μπάλντγουιν, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μέλι και Μπιρτς

21:08 | 13.02.2026

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα κάνει όμως ντεμπούτο στο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του

21:08 | 13.02.2026

Οι "πράσινοι" προέρχονται όμως και από μία μεγάλη μετεγγραφή, αφού απέκτησαν τον περσινό MVP των τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις

21:07 | 13.02.2026

Οι "πράσινοι" έχουν όμως ξανά διαθέσιμο τον Κέντρικ Ναν που επανέρχεται από τραυματισμό

Ο Κέντρικ Ναν
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Με Κέντρικ Ναν η 12άδα του Αταμάν, εκτός ο Βασίλης Τολιόπουλος
Οι επιλογές για Αταμάν και Γιασικεβίτσιους στο ντέρμπι της Euroleague
21:05 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα και έχει ρεκόρ 16-11 στην κατάταξη της Euroleague, ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι στο 19-7 και βρίσκεται στην πρώτη θέση

21:02 | 13.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague

21:02 | 13.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
