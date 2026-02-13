Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενερμπαχτσέ στο Telekom Center Athens για την 28η αγωνιστική της Euroleague με στόχο τη νίκη που θα του δώσει πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με την πρωτοπόρο της διοργάνωσης.

Ο Κέντρικ Ναν θα αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Φενερμπαχτσέ και οι φίλοι των πρασίνων θα γεμίσουν το γήπεδο, μετά και την ανακοίνωση της μεταγραφής τους Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, που επανέφερε τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παλέψει για την 17η νίκη της στη διοργάνωση.