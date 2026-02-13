Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε live για την 28η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, έχοντας ξανά στη διάθεσή του και τον σούπερ σταρ της ομάδας, Κέντρικ Ναν.
12-20 με νέο τρίποντο για τη Φενέρ
12-17 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
12-14 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
10-14 με τον Μπιμπέροβιτς να ξεπερνάει τους 1.000 πόντους στη Euroleague
10-11 απαντάει η Φενέρ
10-9 με τον Ναν να βρίσκει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό
8-9 με το πρώτο καλάθι του Ναν μετά από επιθετικό ριμπάουντ
6-9 με τρίποντο του Κόλσον
6-6 με 1/2 βολές του Μπιρτς
Ο Χουάντσο έχασε ένα εύκολο καλάθι μετά από ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού
6-5 με τον Γκραντ και πάλι ο Παναθηναϊκός
4-5 με τον Μπιμπέροβιτς
4-2 με τον Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
2-2 με τον Μπιμπέροβιτς
Πήγε για ένα φοβερό κάρφωμα ο Ναν, αλλά βρήκε... σίδηρο
2-0 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
Οπαδοί της Μακάμπι στο ΟΑΚΑ
Ενός λεπτού σιγή για τον άλλοτε ππρόεδρο της Μακάμπι, Φέντερμαν
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ
Μπάλντγουιν, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μέλι και Μπιρτς
Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα κάνει όμως ντεμπούτο στο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του
Οι "πράσινοι" προέρχονται όμως και από μία μεγάλη μετεγγραφή, αφού απέκτησαν τον περσινό MVP των τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα και έχει ρεκόρ 16-11 στην κατάταξη της Euroleague, ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι στο 19-7 και βρίσκεται στην πρώτη θέση
