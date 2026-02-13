Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε live για την 28η αγωνιστική της Euroleague

Οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές της Euroleague «μονομαχούν» στο Telekom Center Athens
Ο Ναν
Euroleague
28η αγωνιστική
Ο Ναν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, έχοντας ξανά στη διάθεσή του και τον σούπερ σταρ της ομάδας, Κέντρικ Ναν.

21:37 | 13.02.2026

12-20 με νέο τρίποντο για τη Φενέρ

21:36 | 13.02.2026

12-17 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς

21:36 | 13.02.2026

12-14 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:31 | 13.02.2026

10-14 με τον Μπιμπέροβιτς να ξεπερνάει τους 1.000 πόντους στη Euroleague

21:30 | 13.02.2026

10-11 απαντάει η Φενέρ

21:28 | 13.02.2026

10-9 με τον Ναν να βρίσκει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό

21:27 | 13.02.2026
Τάιμ άουτ
21:27 | 13.02.2026

8-9 με το πρώτο καλάθι του Ναν μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:24 | 13.02.2026

6-9 με τρίποντο του Κόλσον

21:23 | 13.02.2026

6-6 με 1/2 βολές του Μπιρτς

21:23 | 13.02.2026

Ο Χουάντσο έχασε ένα εύκολο καλάθι μετά από ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού

21:22 | 13.02.2026

6-5 με τον Γκραντ και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:20 | 13.02.2026

4-5 με τον Μπιμπέροβιτς

21:20 | 13.02.2026

4-2 με τον Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:20 | 13.02.2026

2-2 με τον Μπιμπέροβιτς

21:19 | 13.02.2026

Πήγε για ένα φοβερό κάρφωμα ο Ναν, αλλά βρήκε... σίδηρο

21:19 | 13.02.2026

2-0 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:18 | 13.02.2026

Οπαδοί της Μακάμπι στο ΟΑΚΑ

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:18 | 13.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:14 | 13.02.2026

Ενός λεπτού σιγή για τον άλλοτε ππρόεδρο της Μακάμπι, Φέντερμαν

21:14 | 13.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:13 | 13.02.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ

21:09 | 13.02.2026
Η πεντάδα της Φενέρμπαχτσε

Μπάλντγουιν, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μέλι και Μπιρτς

21:08 | 13.02.2026

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα κάνει όμως ντεμπούτο στο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του

21:08 | 13.02.2026

Οι "πράσινοι" προέρχονται όμως και από μία μεγάλη μετεγγραφή, αφού απέκτησαν τον περσινό MVP των τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις

21:07 | 13.02.2026

Οι "πράσινοι" έχουν όμως ξανά διαθέσιμο τον Κέντρικ Ναν που επανέρχεται από τραυματισμό

Ο Κέντρικ Ναν
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Με Κέντρικ Ναν η 12άδα του Αταμάν, εκτός ο Βασίλης Τολιόπουλος
Οι επιλογές για Αταμάν και Γιασικεβίτσιους στο ντέρμπι της Euroleague
21:05 | 13.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα και έχει ρεκόρ 16-11 στην κατάταξη της Euroleague, ενώ η Φενέρμπαχτσε είναι στο 19-7 και βρίσκεται στην πρώτη θέση

21:02 | 13.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague

21:02 | 13.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
138
87
79
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo