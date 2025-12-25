Παναθηναϊκός: Για συμφωνία Τετέ και Γκρέμιο γράφουν οι Βραζιλιάνοι, με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι

Το όνομα του Τετέ του Παναθηναϊκού ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα σε μετεγγραφικά “σενάρια”. Ο εξτρέμ των “πρασίνων” έχει τραβήξει τα βλέμματα των ομάδων της χώρας του και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία, ο ίδιος επιθυμεί να επαναπατριστεί.

Τα δημοσιεύματα για τον Τετέ εμφανίζονται σε καθημερινή βάση, με τελευταίο αυτό της “Zero Hora”. Η εφημερίδα από την Βραζιλία δεν αναφέρεται μόνο στο ενδιαφέρον που φέρεται να έχει η Γκρέμιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά τονίζει ότι οι δυο πλευρές φτάνουν σε συμφωνία και πως η ολοκλήρωση της μετεγγραφής εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Γκρέμιο είναι κοντά στην ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ” αναφέρεται και όπως τονίζει η βραζιλιάνικη εφημερίδα ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, ο Πάμπλο Μπουένο είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό για να διευκολυνθεί η αποδέσμευση του 25χρονου εξτρέμ.

Η προσφορά της Γκρέμιο αφορά δανεισμό έως το τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, για να καθήσει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πουλήσει -τελικά- τον Τετέ, θα πρέπει να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που θα τον ικανοποιεί.