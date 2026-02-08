Αθλητικά

Παναθηναϊκός για τα θύματα της Θύρας 7: «Ποτέ ξανά»

Οι πράσινοι με ανάρτηση στα social media τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Ολυμπιακού
Παναθηναϊκός
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τα θύματα της Θύρας 7/ φωτογραφία από instagram fcpanathinaikos

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να τιμήσει τους 21 οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στις 8 Φεβρουαρίου του 1981 και το έκανε με ανάρτηση στα social media.

Η τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου δε θα ξεχαστεί ποτέ στη χώρα μας και αποτελεί ένα γεγονός στο οποίο δεν υπάρχει χώρος για αντιπαλότητες, μιας και όλοι τιμούν με σεβασμό τα θύματα της Θύρας 7. Ο Παναθηναϊκός έγραψε «ποτέ ξανά», που αποτελεί διαχρονικό μήνυμα για το περιστατικό.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

 

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν απόψε (08/02/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πιθανότατα οι πράσινοι να τιμήσουν και στο γήπεδο τους αδικοχαμένους οπαδούς.

Αθλητικά
