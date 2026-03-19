Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Η πρόκριση στα ημιτελικά του Euro Cup στο πόλο θα κριθεί στην Κροατία

Ενα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν Σπλιτ στο Σεράφειο, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Euro Cup πόλο των ανδρών.

Το «τριφύλλι», που είχε ισοφαρίσει με τον Κοπελιάδη τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, θα κληθεί πλέον να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς της 28ης Μαρτίου, στην Κροατία, όπου θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά (ή +1 και να επικρατήσει στα πέναλτι), για να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα αρκετά «κλειστό» παιχνίδι, όπου οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, οι «πράσινοι» πλήρωσαν το κακό ποσοστό τους στον παίκτη παραπάνω (3/13) και την αδυναμία των βασικών επιθετικών τους ατού να «τραβήξουν» το σκορ.

Η Γιάντραν, που είχε σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακα Μάρκο Μπίγιατς, προηγήθηκε 2-0 στο ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πέρασε μπροστά 4-3 και 5-4 στο ημίχρονο με γκολ του Κοπελιάδη, αλλά οι πρωταθλητές Κροατίας πήραν ξανά προβάδισμα 7-6 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Κουρούβανης με δύο διαδοχικά γκολ έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους με 8-7, όμως ο Ντούσαν Μάτκοβιτς (μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα με πέντε τέρματα) σκόραρε δύο φορές μέσα σε 42 δευτερόλεπτα και ο Μπερεχούλακ «έγραψε» το 8-10, στα 2΄35΄΄ πριν τη λήξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός έχασε άλλες δύο επιθέσεις με παίκτη παραπάνω, αλλά οι Κροάτες έχασαν πέναλτι με τον Φάτοβιτς και έδωσαν ακόμη μία ευκαιρία στο «τριφύλλι». Ο Σκουμπάκης μείωσε στα 37΄΄, οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη έβγαλαν την άμυνα και ο Κοπελιάδης ισοφάρισε, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Ομως, αυτός ο ελάχιστος χρόνος αποδείχθηκε αρκετός για τη Γιάντραν, η οποία (μετά από τάιμ-άουτ), βρήκε με τον Ζβόνιμιρ Μπούτιτς το γκολ της νίκης και πήρε σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-2, 1-3, 4-4

Διαιτητές: Γκόμεθ (Ισπανία), Ντε Γιονγκ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 4, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΣΠΛΙΤ (Γιούρε Μαρέλια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 5, Μάρινιτς Κράγκιτς 1, Ράνταν, Μπούτιτς 1, Πεϊκοβιτς, Τσούρκοβιτς 1, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 1, Νέμετ, Φάτοβιτς 2, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς.